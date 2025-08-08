Prima pagină » Știri externe » SUA și Rusia încearcă să obțină acordul aliaților europeni asupra planului de pace /Ucraina riscă să PIARDĂ teritoriile ocupate

SUA și Rusia încearcă să obțină acordul aliaților europeni asupra planului de pace /Ucraina riscă să PIARDĂ teritoriile ocupate

08 aug. 2025, 22:01, Știri externe
SUA și Rusia încearcă să obțină acordul aliaților europeni asupra planului de pace /Ucraina riscă să PIARDĂ teritoriile ocupate

Statele Unite și Rusia poartă negocieri specifice asupra împărțirii teritoriilor din estul Ucrainei, o ipoteză fiind oprirea conflictului pe actuala linie a frontului, afirmă surse diplomatice, înaintea summitului președinților american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin.

Oficialii americani și ruși discută despre un acord asupra teritoriilor ucrainene, înaintea întâlnirii președinților Donald Trump și Vladimir Putin, care ar putea avea loc săptămâna viitoare, afirmă surse citate de grupul media Bloomberg.

Statele Unite încearcă să obțină aprobarea Ucrainei și a aliaților europeni, ceea ce în acest moment reprezintă un element de incertitudine.

Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze Rusiei regiunea Crimeea, anexată ilegal în 2014, și partea de est a regiunii Donbas. Acest lucru ar însemna că președintele Volodimir Zelenski să ordone retragerea trupelor ucrainene din zone ale regiunilor Lugansk și Donețk. În virtutea acestui acord, Rusia ar stopa ofensiva din regiunile Herson și Zaporojie.

Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie majoră pentru Vladimir Putin, care a cerut constant negocieri directe cu Statele Unite asupra termenilor încheierii războiului pe care el l-a declanșat, marginalizând Ucraina și aliații europeni ai acesteia. Zelenski riscă să fie pus să opteze sau să respingă un proiect de acord prin care Ucraina ar ceda teritorii, iar Europa va fi lăsată să monitorizeze un armistițiu în timp ce Putin își va reconsolida forțele militare.

Vladimir Putin s-a întâlnit, miercuri, la Kremlin, cu emisarul special american Steve Witkoff, iar Administrația de la Moscova analizează posibilitatea de a institui armistițiu aerian în Ucraina, pentru a-i face o concesie președintelui SUA, Donald Trump. Kremlinul a catalogat drept ”constructive” discuțiile președintelui Vladimir Putin cu emisarul special american, iar Moscova și Washingtonul pregătesc un summit.

Foto: Profimedia

Video: Bloomberg TV

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”

Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”

Citește și

EXTERNE Israelul CRITICĂ dur decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament /Netanyahu se declară ”dezamăgit”
21:56
Israelul CRITICĂ dur decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament /Netanyahu se declară ”dezamăgit”
EXTERNE Bloomberg: Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind TERITORII din Ucraina, în contextul unei întâlniri Trump-Putin
21:08
Bloomberg: Oficiali americani și ruși lucrează la un acord privind TERITORII din Ucraina, în contextul unei întâlniri Trump-Putin
ANALIZĂ Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import
20:58
Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import
EXTERNE Circulația navelor prin Dardanele, oprită temporar, din cauza INCENDIILOR din Turcia
20:05
Circulația navelor prin Dardanele, oprită temporar, din cauza INCENDIILOR din Turcia
EXTERNE Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”
18:49
Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”
EXTERNE J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune
18:45
J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Evz.ro
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
MODĂ Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA
22:04
Reclamele de la Zara, retrase din cauza modelelor cu siluete „nesănătoase” care ar fi încurajat ANOREXIA
ECONOMIE Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală
21:50
Bolojan le cere miniștrilor să-și publice declarațiile de AVERE: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală
MEDIU O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume”
21:36
O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume”
ACTUALITATE Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei
20:26
Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei
MEDIU Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet
20:20
Pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi pentru şase Direcţii Silvice de la Romsilva/ Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet
VIDEO Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan
20:12
Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan