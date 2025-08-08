SUA și Rusia încearcă să obțină acordul aliaților europeni asupra planului de pace /Ucraina riscă să PIARDĂ teritoriile ocupate

Statele Unite și Rusia poartă negocieri specifice asupra împărțirii teritoriilor din estul Ucrainei, o ipoteză fiind oprirea conflictului pe actuala linie a frontului, afirmă surse diplomatice, înaintea summitului președinților american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin.

Oficialii americani și ruși discută despre un acord asupra teritoriilor ucrainene, înaintea întâlnirii președinților Donald Trump și Vladimir Putin, care ar putea avea loc săptămâna viitoare, afirmă surse citate de grupul media Bloomberg.

Statele Unite încearcă să obțină aprobarea Ucrainei și a aliaților europeni, ceea ce în acest moment reprezintă un element de incertitudine.

Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze Rusiei regiunea Crimeea, anexată ilegal în 2014, și partea de est a regiunii Donbas. Acest lucru ar însemna că președintele Volodimir Zelenski să ordone retragerea trupelor ucrainene din zone ale regiunilor Lugansk și Donețk. În virtutea acestui acord, Rusia ar stopa ofensiva din regiunile Herson și Zaporojie.

Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie majoră pentru Vladimir Putin, care a cerut constant negocieri directe cu Statele Unite asupra termenilor încheierii războiului pe care el l-a declanșat, marginalizând Ucraina și aliații europeni ai acesteia. Zelenski riscă să fie pus să opteze sau să respingă un proiect de acord prin care Ucraina ar ceda teritorii, iar Europa va fi lăsată să monitorizeze un armistițiu în timp ce Putin își va reconsolida forțele militare.

Vladimir Putin s-a întâlnit, miercuri, la Kremlin, cu emisarul special american Steve Witkoff, iar Administrația de la Moscova analizează posibilitatea de a institui armistițiu aerian în Ucraina, pentru a-i face o concesie președintelui SUA, Donald Trump. Kremlinul a catalogat drept ”constructive” discuțiile președintelui Vladimir Putin cu emisarul special american, iar Moscova și Washingtonul pregătesc un summit.

Foto: Profimedia

Video: Bloomberg TV

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute”

Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”