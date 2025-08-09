Prima pagină » Știri externe » Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei

Summitul președinților american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, este marcat de multe necunoscute, întrucât Ucraina a semnalat că nu va accepta să cedeze teritorii, iar aliații europeni insistă pentru o pace corectă, dar reuniunea va reprezenta un moment de turnură, cu implicații pentru arhitectura de securitate a Europei.

”Întâlnirea mult anticipată a mea, președintele Statelor Unite, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea loc vineri, 15 august 2025, în mărețul stat Alaska. Urmează detalii”, a anunțat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Ulterior, Donald Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii Rusiei. ”Va exista un schimb de teritorii”, a subliniat președintele SUA.

Nu este clar în ce va consta ”schimbul” de teritorii și dacă va fi echilibrat. Oficialii americani și ruși discută despre un acord asupra teritoriilor ucrainene, iar Washingtonul încearcă să obțină aprobarea Ucrainei și a aliaților europeni, ceea ce în acest moment reprezintă un element de incertitudine.

Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze Rusiei regiunea Crimeea, anexată ilegal în 2014, și partea de est a regiunii Donbas. Acest lucru ar însemna ca președintele Volodimir Zelenski să ordone retragerea trupelor ucrainene din zone ale regiunilor Lugansk și Donețk. În virtutea acestui acord, Rusia ar stopa ofensiva din regiunile Herson și Zaporojie.

Conform unor oficiali americani, este posibil ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să fie implicat în vreun fel în reuniune.

Ucraina nu va ceda teritorii, europenii mențin sprijinul pentru Kiev

Președintele Volodimir Zelenski a transmis clar sâmbătă că nu va accepta să cedeze teritorii.

”Ucraina este pregătită să ia decizii concrete care pot conduce la pace. Dar orice decizie împotriva noastră, orice decizie care ar exclude Ucraina, o decizie contra păcii – toate acestea nu vor conduce la nimic. Sunt decizii moarte, care nu vor conduce la nimic. Noi avem nevoie de o pace reală. Nu vom acorda Rusiei nicio recompensă pentru ce a făcut, nu vom da teritorii forțelor de ocupație”, a declarat Zelenski.

La rândul său, Uniunea Europeană a reiterat poziția prin care solicită implicarea Ucrainei în negocieri.

”Uniunea Europeană continuă să susțină negocierile de pace, dar Ucraina trebuie să fie la masa negocierilor, să ia decizii independente și suverane, pe care UE le susține”, a subliniat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de agenția ANSA.

Între timp, vicepreședintele SUA, James David Vance, va organiza în Marea Britanie o reuniune cu miniștrii de Externe din Ucraina și alte țări europene. Reuniunea va fi găzduită de ministrul britanic de Externe, David Lammy, și are rolul configurării unei poziții comune a Ucrainei, a țărilor europene și Statelor Unite înaintea summitului din Alaska.

Țările europene cer constant o ”pace corectă” în Ucraina, ceea ce ar putea vicia rezultatul summitului președinților Trump și Putin. Însă țările europene nu vor putea susține pe termen lung Ucraina în războiul cu Rusia fără Statele Unite, ceea ce îi oferă lui Trump o pârghie puternică în a forța Kievul să accepte termenii convenabili Casei Albe și, implicit, Kremlinului.

Ce implicații ar putea avea summitul SUA-Rusia

Summitul din Alaska ar putea avea ca prim rezultat concret un armistițiu general pe actualele linii ale frontului și lansarea unui proces de lungă durată pentru împărțirea teritorială a Ucrainei. Statele Unite vor menține influența asupra Kievului și vor colabora cu Ucraina prin Acordul resurselor minerale, iar Uniunea Europeană va insista pentru integrarea Ucrainei, deși procesul va fi întârziat de incertitudinea asupra frontierelor teritoriului suveran.

Vladimir Putin ar putea folosi pretextul unui eșec al summitului din Alaska pentru a acuza Ucraina și țările europene că nu doresc pacea. Acest lucru ar accentua disputele dintre SUA și aliații europeni și ar lăsa Ucraina pradă unui război de uzură cu multe necunoscute.

Dar, cel mai probabil, Statele Unite și Rusia vor stabili liniile eventualului acord de pace, care vor include garanții de securitate pentru Ucraina, angajamentul că nu va fi admisă în NATO, cedarea teritoriilor ocupate Rusiei, precum și o reconfigurare a arhitecturii de securitate a Europei, lucru cerut insistent de Moscova.

Pentru obținerea unui acord, Donald Trump va trebui să facă anumite concesii europenilor, în materie de menținere a angajamentelor de disuasiune nucleară și la nivelul investițiilor pentru reconstrucția Ucrainei. În același timp, Uniunea Europeană și Marea Britanie, frustrate de poziția oscilantă a SUA, vor face investiții suplimentare în capabilități militare pentru a obține o relativă independență strategică.

ANALIZĂ La Repubblica: Ce îl sperie pe Vladimir Putin după trei ani și jumătate de război în Ucraina /Liderul Rusiei vrea evitarea războiului NUCLEAR cu NATO

