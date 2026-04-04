Extrădare rară între SUA și China: un suspect de trafic de droguri, trimis la Beijing după ani de blocaj

Un caz aproape inexistent în ultimii ani reapare în relația tensionată dintre Statele Unite și China: un cetățean chinez acuzat de contrabandă și trafic de droguri a fost extrădat din SUA. Mișcarea vine după un acord recent între Donald Trump și Xi Jinping privind intensificarea luptei împotriva narcoticelor, transmite EFE.

Extrădare rară între SUA și China

Autoritățile chineze au confirmat extrădarea unui fugar identificat doar ca „Han”, suspectat de contrabandă și trafic de droguri. Este primul caz de acest tip din ultimii ani, într-un context în care cooperarea juridică dintre Washington și Beijing a fost limitată.

Ministerul Securității Publice din China a subliniat importanța momentului:

„Această operaţiune reprezintă o nouă realizare în cooperarea bilaterală privind aplicarea legii de combatere a narcoticelor”

Fentanilul, miza reală din spatele acordului

În spatele acestui gest stă criza fentanilului, care a tensionat relațiile dintre cele două puteri. După negocieri directe între Donald Trump și Xi Jinping în octombrie anul trecut, cele două părți au decis să colaboreze mai strâns pentru combaterea traficului de opioide.

În urma discuțiilor, Washingtonul a făcut și o mișcare economică: reducerea taxelor vamale suplimentare aplicate Chinei, de la 20% la 10%.

Decizia a venit ca răspuns direct la angajamentele Beijingului privind implicarea mai activă în limitarea fluxului de substanțe folosite la producerea fentanilului.

Cum ajunge fentanilul în SUA

Donald Trump şi Xi Jinping au convenit atunci să intensifice colaborarea bilaterală pentru a combate traficul cu fentanil.

Potrivit Washingtonului, acest drog este produs în principal de carteluri mexicane, care utilizează substanţe chimice din China şi îl introduc apoi în SUA, ţară ce se confruntă cu numeroase decese provocate de supradozele de fentanil.

