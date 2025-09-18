Prima pagină » Știri externe » Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități

Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități

Olga Borșcevschi
18 sept. 2025, 10:16, Știri externe
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova a fost suspendată de autoritățile elene, deoarece fostul lider democrat ar urma să fie audiat de un procuror grec în legătură cu un dosar de fals deschis în România. Informația a fost confirmată de o sursă juridică citată de agenția Reuters, sub protecția anonimatului.

Decizia autorităților elene vine la doar câteva zile după ce o instanță din Grecia a aprobat predarea lui Plahotniuc autorităților din Republica Moldova, în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”, în care este acuzat de implicare în una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria țării vecine.

Procuratura moldoveană susţine însă că a fost notificată de amânarea extrădării prin canalele Interpol, miercuri, iar decizia a fost luată de Ministerul Justiţiei din Grecia, care nu a oferit deocamdată vreun motiv.

Reacția premierului moldovean

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a reacționat la anunțul PG, precizând că vor fi investigate circumstanțele în care este împiedicată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.

,,Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe. Și noi – cetățenii acestei țări – trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”, a declarat Dorin Recean.

Plahotniuc nu renunță la extrădare

După anunțul despre suspendarea procesului, avocatul Lucian Rogac a precizat că, din prima zi când clientul său a fost reținut în Grecia, nu a renunțat să fie extrădat.

Potrivit procurorilor moldoveni, Plahotniuc urma să ajungă la Chișinău „în zilele apropiate”. Anterior, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, anunțase că acesta urma să fie adus în țară pe 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare.

Dosar penal în România privind actele lui Plahotniuc

După ce a verificat actele românești găsite la oligarhul moldovean, aflat în arest preventiv în Grecia, Poliția Română a deschis un dosar penal, suspectând că cinci din șase documente erau false.

Ministerul de Interne de la București a subliniat că verificările au arătat că acestea prezintă „suprascriere mecanică în scopul denaturării identității titularului”.

„În urma schimbului de date și informații efectuat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române, autoritățile elene au transmis copii de pe șase documente de identitate aflate în posesia persoanei respective (Vladimir Plahotniuc – n.r.). În urma verificărilor efectuate la nivelul structurilor MAI, au rezultat suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă faptă de contrafacere a unor documente oficiale”, au transmis reprezentanții MAI.

Anterior, poliția a anunțat că Plahotniuc avea cel puțin șapte identități. Era atât cetățean al Ucrainei, României și Rusiei, cât și al unor țări mai îndepărtate cum ar fi Vanuatu sau Irak. În total, acesta păstra în vila de lux pe care o închiria 21 de acte, fiind vorba de pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere emise de șase state. Un permis de conducere românesc, pe numele Antohe Mihai, i-ar fi fost eliberat chiar în acest an, pe 7 mai.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, pe 22 iulie, împreună cu Constantin Țuțu. Problema este că la îmbarcarea în avion, acesta a prezentat un pașaport în care era trecut ca și Kirsanov. Întâmplarea face că un oarecare Kirsanov a fost vizat într-o anchetă privind furtul de autoturisme de la o expoziție de mașini din Atena. Documentul avea mai multe elemente suspecte, care au suscitat interesul polițiștilor eleni.

O zi mai târziu, procurorii eleni au emis mandate de arestare pe numele celor doi. Autoritățile de la Chișinău au trimis trei cereri de extrădare pentru Vladimir Plahotniuc – primele de la Procuratura Generală, imediat după reținerea lui și pe 8 august pentru a fi cercetat în alte trei dosare penale. Iar a treia solicitare a fost trimisă de Ministerul Justiției, pe 4 august.

Plahotniuc își dorește revenirea în politica din Republica Moldova

Pe 13 august, Curtea de Apel de la Atena a acceptat prima cerere de extrădare în privința lui Plahotniuc. După decizie, acesta a transmis un mesaj audio din închisoare, în care a declarat că așteaptă să fie adus în Moldova nu doar pentru a-și demonstra nevinovăția, ci și pentru a-și relua activitatea politică.

La finalul aceleași luni, instanța din Grecia a dat curs și celei de-a doua cereri de extrădare. Ulterior, Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea fostului lider PDM.

Fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului, Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019, după pierderea puterii. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din Republica Moldova au fost scoși peste 1 miliard de dolari.

Pe 7 februarie 2025, Plahotniuc a fost dat în căutare internațională după ce a acceptat cererea Republicii Moldova de a revizui refuzul oferit anterior în 2020. La finalul aceleiași lunii, oligarhul a fost surprins la hotelul „Jumeirah Al Naseem” din Dubai.

Foto: Profimedia

