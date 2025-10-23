Moment istoric la Vatican: Familia regală britanică se roagă alături Papa, pentru prima dată în ultimii 500 de ani

Regele Charles a devenit, astăzi, primul monarh britanic, din ultimii 500 de ani, care s-a rugat în public alături de un papă, în cadrul unei vizite de stat istorice. Monarhul, Regina Camilla și Papa Leon s-au rugat împreună în Capela Sixtină.

Potrivit Sky News, este prima dată când un rege și pontiful s-au unit într-un astfel de moment în cei 500 de ani de la Reformă, când, în 1534, regele Henric al VIII-lea s-a autoproclamat conducător al Bisericii Anglicane și s-a desprins de autoritatea papală a Bisericii Catolice din Roma.

Vizita Regelui la Vatican are loc în timpul anului jubiliar 2025 al Bisericii Catolice.

Majestatea Sa, însoțit de soția sa, regina Camilla , au fost prezentați Papei Leon al XIV-lea, în această după-amiază, în biblioteca Palatului Apostolic – locul tradițional pentru astfel de întâlniri, informează Daily Mail.

Camilla a purtat o rochie neagră de mătase semnată de Fiona Clare, și o broșă cu sâmburi de zmeură în formă de cruce, care a aparținut anterior regretatei regine Elisabeta a II-a.

Conform tradiției, Papa Leon a așteptat în palat pentru a-și întâmpina vizitatorii.

Evenimentele ceremoniale ale zilei au început, însă, cu o Gardă de Onoare și cu interpretarea imnurilor naționale britanice și ale Cetății Vaticanului.

Garda Elvețiană este una dintre cele mai vechi și prestigioase forțe militare europene, formată exclusiv din cetățeni elvețieni romano-catolici care au absolvit instrucția militară. Aceasta îndeplinește funcții ceremoniale și formează garda de corp a Papei.

După ce Regele și Regina au fost prezentați Papei, a avut loc un schimb de daruri – Majestatea Sa i-a oferit liderului catolic o fotografie mare din argint și o icoană a Sfântului Eduard Mărturisitorul.

Papa i-a oferit Regelui Vharles o versiune a mozaicului „Hristos Pantocrator” din Catedrala Normandă din Cefalu, Sicilia.

Regele s-a întâlnit și cu cardinalul Pietro Parolin, cardinalul secretar de stat al Sfântului Scaun, care a participat la încoronarea sa din mai 2023.

Cardinalul a fost primul reprezentant papal care a participat la încoronarea unui monarh britanic în aproape 500 de ani.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”

Ce i-a interzis regina Elizabeth a II-a prințesei Diana să facă la PALAT. Fosta soție a viitorului rege Charles, nevoită să recurgă la „contrabandă”