Familia SOROS, în „război” cu administrația Trump. Imperiul filantropic al celui mai contestat miliardar, vizat de posibile anchete federale

Administrația Trump plănuiește o adevărată „ofensivă” juridică și fiscală împotriva imperiului filantropic al lui George Soros și al fiului său, Alex. Departamentul de Justiție și Fiscul american ar urma să declanșeze investigații asupra Open Society Foundations, acuzată de legături cu organizații progresiste radicale. Familia Soros acuză o campanie de intimidare politică orchestrată de liderul de la Casa Albă.

Tensiunile dintre familia Soros și administrația Trump s-au amplificat în ultimele luni, după ce Departamentul de Justiție a cerut avocaților federali să analizeze activitățile fundațiilor finanțate de Soros. În paralel, modificările preconizate la legea de funcționare a Fiscului american ar facilita inițierea unor anchete penale împotriva organizațiilor non-profit considerate „politic partizane”, scrie The Wall Street Journal.

Alex Soros, care a preluat conducerea Open Society Foundations (OSF) în 2023, a comparat în discuții private tacticile administrației Trump cu metodele regimurilor autoritare.

„Se încearcă intimidarea societății civile prin mijloace administrative”, ar fi spus el, potrivit sursei citate.

La rândul său, Binaifer Nowrojee, președinta OSF, a declarat că fundația nu va ceda presiunilor politice venite dinspre administrația Trump: „Nu vom fi intimidați și nu vom păstra tăcerea. Toate activitățile noastre sunt legale și documentate.”

Reprezentanții organizației au precizat că nu au primit până acum nicio notificare oficială din partea autorităților americane.

Surse din administrația Trump au confirmat că se pregătește un pachet de investigații coordonate împotriva marilor donatori democrați. Printre scenariile analizate s-ar număra inclusiv înghețarea conturilor bancare ale unor fundații și miliardari progresiști, sub pretextul verificării provenienței fondurilor.

Ironia situației este că aceste modificări sunt coordonate de Scott Bessent, actual consilier al Trezoreriei SUA și fost manager al fondului speculativ al lui George Soros.

O coaliție de ONG-uri progresiste a avertizat Congresul că aceste măsuri ar putea submina grav finanțarea campaniilor democrate pentru alegerile din 2026.

Open Society Foundations anunță că își continuă activitatea filantropică

În ciuda presiunilor, OSF intenționează să acorde donații de 1,4 miliarde de dolari în 2025, vizând proiecte pentru drepturile reproductive, combaterea schimbărilor climatice și sprijinirea democrației în țările aflate în tranziție.

Recent, George Soros a donat 10 milioane de dolari pentru proiectul de redesenare a circumscripțiilor electorale din California, cea mai mare contribuție pentru această inițiativă, menită să contracareze eforturile republicane de influențare a delimitărilor politice în alte state.

De-a lungul carierei sale filantropice, Soros a distribuit aproximativ 32 de miliarde de dolari, devenind unul dintre cei mai influenți donatori ai cauzelor liberale la nivel global, și, totodată, devenind ținta partidelor de extremă dreapta.

Când s-a deteriorat relația cu Trump

Relațiile dintre George Soros și Donald Trump s-au deteriorat treptat. Dacă în campania prezidențială din 2016 Soros era doar o figură simbolică în discursul conservator, după 2023 Trump l-a acuzat direct pe procurorul Alvin Bragg de „legături cu Soros”, în contextul dosarului penal din Manhattan.

Mai recent, Trump a sugerat public că George și Alex Soros „ar trebui pedepsiți” conform legii RICO, destinată combaterii organizațiilor corupte.

Un memorandum intern al Departamentului de Justiție, citat de WSJ, se bazează pe un raport al unui think tank conservator care acuză OSF de finanțarea indirectă a unor mișcări radicale, precum Sunrise Movement, implicată în proteste din statul Georgia.

OSF a respins acuzațiile, precizând că granturile au fost direcționate exclusiv către programe legale de lobby pentru protejarea mediului.

„Condamnăm orice formă de violență. Nu finanțăm și nu sprijinim terorismul”, a declarat Nowrojee.

Criza vine într-un moment dificil pentru finanțarea Partidului Democrat. Mai mulți donatori importanți, printre care Reid Hoffman sau Karla Jurvetson, și-au redus contribuțiile în 2025, de teama represaliilor politice ce ar putea veni din partea administrației Trump.

De cealaltă parte, tabăra republicană se bucură de o creștere spectaculoasă a donațiilor, strângând 117 milioane de dolari, comparativ cu cele 80 de milioane adunate de Comitetul Democrat pentru Campania Congresului.

Acum, pentru prima dată, cercul apropiat al lui George Soros încearcă o strategie publică de apărare. Consilierul politic Michael Vachon a cerut susținătorilor să semneze o petiție de sprijin pentru Open Society Foundations, iar Alex Soros continuă seria de apariții internaționale, inclusiv la Crisis Group din Sarajevo și la conferințe în Londra.