Familia Trump, pusă la zid pentru că ar vrea să profite de reforma medicamentelor. O companie legată de Donald Trump Jr. e în centrul scandalului

08 oct. 2025, 14:47, Știri externe
O reformă a pieței medicamentelor din SUA, anunțată de președintele Donald Trump, este aprig contestată în presa de peste Ocean. Astfel, o investigație a ziarului de dreapta The Wall Street Journal arată că reforma i-ar putea aduce beneficii majore lui Donald Trump jr. De amintit că Trump jr. vrea să se lanseze în afaceri și în România.

Marii producători de medicamente din Statele Unite se pregătesc să participe, la începutul lunii decembrie, la un summit la hotelul Four Seasons din Georgetown, la care și-au anunțat prezența Donald Trump Jr. și alți înalți oficiali ai administrației Trump responsabili de reglementarea industriei farmaceutice.

Președintele le-a cerut companiilor farmaceutice să vândă direct către consumatori

Evenimentul va fi găzduit de BlinkRx, o companie online de livrare a medicamentelor, care l-a numit în acest an pe Trump Jr. în consiliul său de administrație. Potrivit unor surse Wall Street Journal, reuniunea se va încheia cu o cină exclusivistă la „Executive Branch”, noul club fondat de fiul președintelui și de apropiații săi.

BlinkRx ar putea fi unul dintre principalii beneficiari ai planurilor lui Trump de a schimba modul în care pacienții cumpără medicamente, după ce președintele a cerut companiilor farmaceutice să vândă direct către consumatori. Este tocmai serviciul pe care îl oferă BlinkRx — promite lansarea de platforme directe de vânzare în doar 3 săptămâni.

Proiectul guvernamental TrumpRx, un nou site care urmează să fie lansat la începutul lui 2026, va direcționa pacienții către astfel de platforme directe. Perspectiva a stârnit îngrijorare în rândul unor reprezentanți ai companiilor farmaceutice, care se tem de faptul că legăturile familiei Trump cu BlinkRx ar putea influența deciziile administrației de la Casa Albă.

Cazul reprezintă un nou exemplu al modului în care prioritățile politice ale administrației Trump se intersectează suspect de mult cu interesele de afaceri ale familiei președintelui.

„Există mai multe companii care oferă servicii similare, dar diferența este că fiul lui Trump este în consiliul de administrație”, a observat Adam J. Fein, președintele Drug Channels Institute.

Trump Jr. denunță un „atac insidios”

Reprezentanții BlinkRx au negat orice potențial conflict de interese. Vicepreședintele Drew Hudson a declarat că „nicio companie nu va face oferte comerciale” în cadrul evenimentului, Donald Trump Jr. numind articolul Wall Street Journal un „atac insidios”, acuzând publicația că acționează la presiunea industriei farmaceutice.

BlinkRx, care l-a cooptat pe Trump Jr. în februarie, a afirmat într-un comunicat din august că poate ajuta producătorii de medicamente să își lanseze propriile platforme de vânzare directă „în cel mult 21 de zile”. În paralel, Trump Jr. a devenit partener al firmei de investiții 1789 Capital, care a condus o rundă de finanțare de 140 de milioane de dolari pentru BlinkRx în iunie 2024.

BlinkRx va atrage firmele mici ca un magnet

Cu doar câteva zile înainte ca președintele să anunțe site-ul TrumpRx, un reprezentant BlinkRx a notificat o companie farmaceutică că firma sa ar putea gestiona platforma în numele Centrului pentru Servicii Medicare și Medicaid. Casa Albă a respins acuzațiile privind un tratament preferențial.

În prezent, majoritatea producătorilor lucrează prin intermediari – „pharmacy benefit managers” – în vederea distribuirii medicamentelor în farmacii. Marile companii au deja site-uri proprii de vânzare directă, însă este foarte probabil ca firmele mai mici să apeleze la BlinkRx pentru a-și crea propriile platforme.

