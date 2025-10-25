Prima pagină » Știri externe » Fâșia Gaza este supravegheată de dronele SUA după ce ministrul israelian al Apărării a raportat că 60% din tunelurile Hamas sunt încă active

Fâșia Gaza este supravegheată de dronele SUA după ce ministrul israelian al Apărării a raportat că 60% din tunelurile Hamas sunt încă active

25 oct. 2025, 20:59, Știri externe
Dronă americană MQ-9 Reaper

Forțele militare ale SUA au inițiat o operațiune de supraveghere asupra Fâșiei Gaza în ultimele zile, având ca scop menținerea armistițiului dintre Israel și mișcarea teroristă pro-palestiniană Hamas, au raportat oficialii militari americani și israelieni.

Armistițiul mediat de SUA, Egipt, Qatar și Turcia pare să fie fragil după ce s-au raportat ciocniri armate între cele două tabere. Încă dinainte de vizita vicepreședintelui american JD Vance în Israel, dronele monitorizează activitatea de la sol în Fâșia Gaza.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a raportată că 60% dintre tunelurile mișcării teroriste Hamas sunt încă active, potrivit The Jerusalem Post.  Prin astfel de tunele, teroriștii și simpatizanții Hamas au comis masacrul de la 7 octombrie 2023.

O dronă israeliană zboară deasupra Fâșiei Gaza (fotografie realizată pe 10 octombrie 2025)

Trei oficiali sub anonimat au dezvăluit pentru New York Times că misiunile de recunoaștere vor furniza sprijin pentru noul Centru de Coordonare Civil-Militară din sudul Israelului, stabilit săptămâna trecută de Comandamentul Central Militar al SUA (CENTCOM), ca parte a procesului de monitorizare a armistițiului.

Dronă americană MQ-9 Reaper

Armistițiul Israel-Hamas este foarte fragil. Tensiunile pot erupe în orice moment

Acordul de încetarea focului, intermediat de mediatori din SUA, Qatar și Egipt la începutul acestei luni, a fost cât pe ce să fie compromis de escaladarea violențelor din Fâșia Gaza în urma unui schimb de trupuri ale unor israelieni și palestinieni uciși.

Israelul, care a fost sprijinit militar de SUA încă din timpul administrației Biden care i-a furnizat cele mai noi componente pentru aeronavele supersonice de luptă F-35, a extins utilizarea dronelor în colectarea informațiilor și în misiunile de recunoaștere pentru a combate mișcarea teroristă Hamas.

Vizita lui JD Vance în Israel

În urmă cu patru zile, vicepreședintele american a fost în vizită la Ierusalim, unde a vizitat Biserica Sfântului Mormânt.

„Ce binecuvântare uimitoare este să vizitezi locul unde Cristos a murit și a Înviat. Sunt foarte recunoscător preoților greci, armenieni și catolici pentru că au avut grijă de aceste locuri sfinte. Fie ca Prințul Păcii să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze eforturile pentru pace”, a scris JD Vance pe X.

JD Vance aprinde lumânări la Biserica Sfântului Mormânt din Vechiul Oraș al Ierusalimului - 23 octombrie 2025

JD Vance a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele Isaac Herzog.

„Am făcut progrese incredibile în eforturile noastre pentru a menține pacea în Orientul Mijlociu. Cu rugăciunile din partea lumii, cu binecuvântarea lui Dumnezeu și excelenta echipă pe care a adunat-o președintele Trump, vom duce treaba la bun sfârșit. Ne întoarcem acasă dintr-o călătorie uimitoare în Israel pentru a sărbători și implementa acordul de pace istoric al președintelui Trump. Acesta este un moment minunat pentru țara noastră și pentru lume. Sunt recunoscător prim-ministrului Netanyahu, președintelui Herzog și guvernului israelian pentru că au găzduit atât de multe conversații productive. De asemenea, sunt recunoscător numeroaselor națiuni musulmane care lucrează pentru a sprijini pacea. Și sunt deosebit de mândru de liderii militari americani care lucrează pentru a media și supraveghea acest proces de pace. ”, a declarat vicepreședintele.

JD Vance, în vizită în Ierusalim, îl întâlnește pe Benjamin Netanyahu pe 22 octombrie 2025

La întoarcerea din Israel, JD Vance s-a declarat plăcut impresionat de locurile sfinte pe care le-a vizitat la Ierusalim, Vicepreședintele american urmează să efectueze o vizită în Polonia, fără să anunțe încă motivul călătoriei.

„Președintele Trump a fost clar: deși nu vor exista forțe americane pe teren în Gaza, conducerea americană a fost necesară pentru a realiza această pace și va fi necesară supravegherea acesteia. Sunt recunoscător numeroșilor membri ai personalului de securitate israelian, dintre care mulți nici măcar nu vorbeau engleza, pentru că au colaborat cu serviciile secrete pentru a face posibilă vizita(…) Este uimitor să realizezi că mergi pe același drum pe care însuși Hristos a mers acum 2.000 de ani. Oamenii care au lucrat pentru a excava și a conserva acest loc sunt ființe umane uimitoare și le sunt recunoscător, în special ghizilor mei amabili!”, a declarat vicepreședintele american.

