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Sondaj CURS: AUR conduce, PSD dă semne de revenire, PNL și USR decontează criza. 77% dintre români spun că țara merge în direcția greșită

Olga Borșcevschi
Sondaj CURS: AUR conduce, PSD dă semne de revenire, PNL și USR decontează criza. 77% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
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Un sondaj de opinie la nivel național, realizat de CURS, ne arată că recenta criză politică a lăsat urme adânci în scorurile partidelor. AUR conduce clasamentul, dar este urmat de PSD care dă semne de revenire în forță. Pe de altă parte, PNL și USR sunt în scădere și par să deconteze nota de plată pentru cele șase luni de criză politică. Situația de criză este resimțită puternic de către români, 77% dintre repondenți considerând că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar principala problemă este legată de venituri.

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Majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită

77% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 18% apreciază că direcția este una bună. 5% nu au exprimat o opinie.

Rezultatul arată că nemulțumirea față de direcția în care se îndreaptă România rămâne la un nivel ridicat, majoritatea respondenților având o percepție negativă asupra evoluției țării.

AUR se situează la 34% în intenția de vot, urmat de PSD cu 26%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, fiind urmat de PSD cu 26% și PNL cu 16%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%.

Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone și SENS sunt creditate fiecare 3%, în timp ce SOS România, Acțiunea Conservatoare înregistrează 2%. Alte opțiuni însumează 1%.

Diferența dintre primele două formațiuni este de 8 puncte procentuale, iar între PSD și PNL de 10 puncte. Primele trei partide concentrează împreună 77% din opțiunile de vot exprimate.

Opinii diferite privind participarea PSD la guvernare

În ceea ce privește decizia PSD de a participa la guvernarea condusă de Luca Niculescu, 25% dintre respondenți consideră că aceasta este corectă în foarte mare măsură, iar 13% în mare măsură.

Pe de altă parte, 34% apreciază că decizia este corectă în mică măsură, iar 23% în foarte mică măsură. 5% nu au exprimat o opinie.

Distribuția răspunsurilor evidențiază diferențe de opinie în privința participării PSD la guvernare, evaluările fiind concentrate în special în categoriile „în mică măsură” și „în foarte mare măsură”.

Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor, principalele priorități indicate de români

Reducerea prețurilor și a costului vieții reprezintă principala prioritate indicată de respondenți pentru Guvernul Luca Niculescu, fiind menționată de 41% dintre aceștia. Pe locul al doilea se află creșterea salariilor și a pensiilor, cu 39%, urmată de reducerea taxelor și impozitelor, cu 27%.

Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului este menționată de 23% dintre respondenți, iar reforma administrației publice de 22%. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație este indicată de 21%, în timp ce creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei reprezintă o prioritate pentru 13%.

Rezultatele arată că principalele preocupări ale populației sunt legate de nivelul de trai și de puterea de cumpărare. Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor sunt menționate mai frecvent decât măsurile privind echilibrarea bugetului sau reforma administrației publice.

Totodată, reducerea taxelor și impozitelor, diminuarea deficitului bugetar și reforma administrației se regăsesc între prioritățile indicate de o parte importantă a respondenților.

Întrebarea a permis răspunsuri multiple, astfel că procentele nu însumează 100%.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 22–27 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.068 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.

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