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Mii de români, păcăliți de o postare ce pretindea că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur. Imaginea generată cu Inteligența Artificială a ajuns virală

Ruxandra Radulescu
Mii de români, păcăliți de o postare ce pretindea că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur. Imaginea generată cu Inteligența Artificială a ajuns virală
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O postare pe TikTok, creată cu Inteligenţa Artificială, şi care anunţa că fiul lui Călin Georgescu ar fi câştigat Balonul de Aur, a devenit virală. Sute de susţinători ai fostului candidat la președinție s-au grăbit să-l felicite pe adolescent în comentarii, însă mare le-a fost dezamăgirea când au aflat că informația era falsă.

Un utilizator al platformei TikTok a jucat o fentă susţinătorilor lui Călin Georgescu, după ce a postat o imagine care-l arăta pe unul dintre fiii fostului prezidențiabil, cu trofeul Balonul de Aur, iar alături, pe tatăl acestuia, care-l privea cu mândrie.

În scurt timp, postarea a adunat mii de aprceieri și sute de comentarii, majoritatea din partea susținătorilor lui Georgescu, care și-au exprimat admirația față de presupusa reușită a băiatului.

„Felicitări!!! Și tot respectul!!

Felicitări viteazule, suntem mândri de familia Georgescu.

RESPECT! FELICITĂRI copil minunat!

Felicitări copil frumos și talentat!!”, sunt doar câteva dintre comentariile postate de susținătorii lui Georgescu la postarea cu pricina.

Autorul postării- pamflet despre fiul lui Călin Georgescu a dezmințit, ulterior, informația într-o serie de clipuri. Acesta a adăugat că postarea respectivă este doar o glumă și că a fost realizată cu Inteligența Artficială. De asemenea, utilizatorul s-a declarat de-a dreptul șocat de faptul că unele persoane chiar au crezut că ar fi fost vorba despre o știre adevărată.

Călin Georgescu este tatăl a trei copii, un fiu în vârstă de 35 de ani, pe nume Cosmin, din prima căsătorie, și alți doi băieți minori alături de actuala soție, Cristela Georgescu.

Călin Georgescu arestat pentru încă 30 de zile

La data de 28 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale cu încă 30 de zile. Acesta este inculpat într-un dosar ce vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Hotărârea magistraților este definitivă.

Decizia vine după ce Călin Georgescu a petrecut deja 30 de zile în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a fost încarcerat pe 29 septembrie 2026, în urma unei hotărâri pronunțate tot de Curtea de Apel București.

Sursa foto: TikTok @iulianconstantin64

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