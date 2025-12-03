Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este vizată într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene

Fostul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Federica Mogherini, și fostul șef al serviciului de externe, Stefano Sannino, au fost eliberați din custodia poliției belgiene după ce au fost reținuți și interogați în legătură cu o anchetă de fraudă.

Marți, la cererea Parchetului European (EPPO) din Bruxelles, au fost reținuți rectorul și un membru al personalului superior al Colegiului Europei din Bruges, precum și un înalt funcționar al Comisiei Europene, în cadrul unei anchete privind presupuse fraude legate de formarea diplomaților juniori, finanțată de UE.

După ce au fost interogați de Poliția Judiciară din Belgia, cei trei inculpați au fost notificați oficial cu privire la acuzațiile aduse împotriva lor. Acuzațiile se referă la fraudă, corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, se arată în comunicatul Parchetului European. Toți trei au fost eliberați deoarece nu se consideră că prezintă un risc de fugă. Momentan nu pot fi făcute publice detalii despre această anchetă, pentru a nu pune în pericol rezultatul acesteia, se arată în comunicatul EPPO.

Anchetatorii examinează presupuse nereguli legate de utilizarea fondurilor UE în anii 2021 și 2022. Această acțiune face parte dintr-o serie mai amplă de investigații recente care vizează corupția și lobby-ul ilegal în instituțiile europene, inclusiv scandaluri anterioare precum „Qatargate” și presupuse legături cu compania chineză Huawei.

La cererea EPPO, aprobată de judecătorul de instrucție, Poliția Federală din Belgia a efectuat percheziții în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă din Bruxelles și la domiciliile suspecților. Măsurile de investigație s-au bazat, de asemenea, pe sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), se arată în comunicatul Parchetului European. Poliția Belgiană a făcut percheziții la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) al UE din Bruxelles, la Colegiul Europei din Bruges, precum și la reședințe private, ca parte a unei anchete privind o presupusă deturnare de fonduri UE, arată Euractiv.