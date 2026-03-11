Prima pagină » Știri externe » Iranul amenință că va ataca băncile și instituțiile financiare din Orientul Mijlociu. „Americanii ar trebui să se aștepte la o acțiune dureroasă“

11 mart. 2026, 11:02, Știri externe
Comandamentul militar comun al Iranului a declarat, miercuri, că băncile și instituțiile financiare sunt acum o țintă în Orientul Mijlociu, relatează Sky News și Times of Israel.

Potrivit sursei citate, un purtător de cuvânt al organismului a transmis că aceasta este o reacție la un presupus atac asupra uneia dintre băncile țării de către SUA și Israel.

„Prin acest act ilegal și neconvențional de război, inamicul ne-a dat undă verde să țintim centrele economice și băncile aparținând SUA și regimului sionist din regiune”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Americanii ar trebui să se aștepte la o acțiune dureroasă și de represalii din partea noastră.”, a mai precizat Ebrahim Zolfaqari, citat de presa de stat.

Purtătorul de cuvânt îi avertizează pe locuitorii din regiune să stea departe de bănci.

Aceasta vine la scurt timp după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a subliniat că regimul viza doar bazele de unde Israelul și SUA au lansat atacuri asupra teritoriului iranian de la începutul atacului lor împotriva țării.

Cel puțin 11 țări și teritorii au fost atacate de Iran ca represalii pentru atacurile americane și israeliene în curs de desfășurare.

Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”

Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică

