Ion Cristoiu: De ce merge prost Războiul lui Donald Trump cu Iranul

11 mart. 2026, 10:52, Pastila lui Cristoiu

Gazetarul Ion Cristoiu vorbește, în cea mai recentă Pastila a sa, despre cum decurge conflictul din Iran. Potrivit acestuia, SUA au pierdut războiul, deoarece ar fi pariat pe un război-fulger.

„Războiul din Iran a intrat în a douăsprezecea zi. Putem considera de pe acum că America a pierdut războiul. Sigur, se va întreba cineva: cum l-a pierdut când războiul continuă? L-a pierdut pentru că este limpede că s-a pariat pe un război fulger, de fapt pe decapitarea întregii conduceri religioase și militare a Iranului în acea sâmbătă de atacuri aeriene. De aceea s-a mizat mult pe surpriză și s-a început fără o pregătire prealabilă; s-a mers pe factorul surpriză.

S-a calculat sau s-a socotit că poporul se va revolta – un popor care se revoltase și mai înainte, dar fusese reprimat. S-a considerat că decapitarea aproape a întregii conduceri va duce sigur la predarea necondiționată a Iranului și chiar la schimbarea regimului. Numai așa se explică faptul că Donald Trump s-a angajat în război.

El a câștigat alegerile cu promisiunea că America nu va mai fi angajată în războaie precum cele din Iraq War sau din War in Afghanistan. A înființat un consiliu al păcii, a cerut chiar să obțină Premiul Nobel pentru Pace și s-a prezentat ca un pacificator.

Toate acțiunile de până la începerea acestui război au fost ale unui negustor, nu ale unui luptător. Această acceptare sau angajare în loviturile aeriene a plecat de la premisa că nu va fi război. Ca și în cazul Venezuelei, pe care o invocă mereu Donald Trump: decapitezi conducerea, iar statul se predă.

De fapt, războiul trebuia să fie câștigat înainte de a începe; practic, nu era gândit ca un război propriu-zis, ci ca o lovitură rapidă. Numai că, iată, avem de-a face cu o prelungire a conflictului și chiar cu o amplificare a lui, dacă ne gândim la discuțiile despre folosirea bazei de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Deci avem de-a face clar cu o prelungire a războiului, cu o extindere a lui. Zona este făcută pulbere, iar efectele economice sunt catastrofale, mai ales asupra Europei. Probabil vor fi și asupra Americii.

Sentimentul este că Donald Trump nu are niciun plan. Presa din Russia a speculat că telefonul dat de Donald Trump lui Vladimir Putin era în legătură cu Iranul. Nu întâmplător rușii au fost cei care au anunțat primii acest lucru.

Nu cred că discuția a fost pentru a-l pune la punct pe Putin să nu-i mai ajute pe iranieni. Pentru că trebuie să fie clar: nu este vorba de un război între Iran și, să zicem, Pakistan sau între Iran și Turkey. Este vorba de un război între Iran și cea mai mare putere militară a lumii, United States. Iar acestei mari puteri i s-a adăugat o altă putere militară, Israel, inclusiv în materie de informații.

Iranul este, teoretic, izolat. Nu i-au sărit în ajutor nici Russia, nici China. Este explicabil, pentru că în astfel de împrejurări adversarii Americii așteaptă și își freacă mâinile când aceasta este prinsă într-un conflict.

Dar, repet, spre deosebire de războiul din Russian invasion of Ukraine, de această dată Statele Unite sunt angajate într-un război pe față.

Avem deci de-a face cu o angajare directă și cu un război care se extinde, fără să i se vadă finalul și fără să existe un plan clar. Este clar că merge prost. Situația seamănă întrucva cu războiul dintre Uniunea Sovietică și Finlanda de la sfârșitul lui 1939 și începutul lui 1940, adică Winter War.

Atunci, până la urmă, Finlanda a fost copleșită de uriașa forță militară sovietică. Dar, practic, războiul a fost pierdut de Uniunea Sovietică din punct de vedere politic, având în vedere că o țară mică a ținut piept.

În cazul acestui război, cu cât Iranul ține piept, prelungește conflictul și nu se predă, cu atât el este câștigător, în sens politic. Pentru că asta urmărește: nu este vorba că Iranul va porni la contraatac și va cuceri America.

Plus că este posibil ca Donald Trump să fi fost prost informat în legătură cu situația din Iran. Iar întrebarea este: de cine și cum a fost informat Donald Trump în materie de evaluare a acestui război?”, a declarat Ion Cristoiu.

