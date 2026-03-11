Prima pagină » Actualitate » Se închide circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Cât timp e valabilă restricția

Se închide circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Cât timp e valabilă restricția

Bianca Dogaru
11 mart. 2026, 11:01, Actualitate
Se închide circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Cât timp e valabilă restricția

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi închisă temporar, în data de 12 martie 2026, pe o durată de aproximativ cinci ore. Motivul din spatele deciziei are la bază lucrări de reparație. 

MAI a informat șoferii cu privire la închiderea temporară a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse din cauza unor lucrări urgente de reparație la covorul asfaltic pe partea bulgară a podului. Instituția a oferit rute alternative pentru a evita întârzierille.

„În data de 12.03.2026, între orele 10:00 – 15:00, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închisă temporar în ambele sensuri, pentru efectuarea unor lucrări de reparație de urgență la. Pentru a evita întârzierile, puteți utiliza rutele alternative prin punctele de trecere:

  • Calafat, Beche
  • Zimnicea, Turnu Măgurele
  • Călărași
  • Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir”, a transmis MAI pe Facebook.

