Iranul începe să sechestreze petrolierele de pe cea mai vitală arteră de petrol ale lumii. Vasul naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore

Iranul a confiscat în Strâmtoarea Ormuz un petrolier care naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore, relatează în urmă cu câteva minute presa israeliană. Petrolierul naviga sub pavilionul Insulelor Marshall, a declarat un oficial american. Incidentul este primul de acest fel din ultimele luni pe una dintre cele mai vitale artere de petrol ale lumii.

Strâmtoarea Ormuz care leagă Golful Persic de Marea Arabiei este traversată zilnic de aproximativ 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere, echivalentul a 20% din transporturile petroliere la nivel global. Orice încercare de blocare a acesteia ar avea efecte în lanț pe piețele energetice. De aceea este considerată de experți una din cele mai vitale artere de petrol ale lumii.

Capturarea petrolierului care naviga sub pavilionul Insulelor Marshall apare în contextul în care Teheranul a amenințat cu răzbunare după războiul de 12 zile în care instalațiile sale nucleare au fost bombardate de Israel și SUA.

Compania Columbia Shipmanagement , cu sediul în Cipru, a confirmat că „a pierdut contactul” cu petrolierul, care transporta motorină cu conținut ridicat de sulf. Nava Talara, care se îndrepta spre Singapore, naviga din Emiratele Arabe Unite, când forțele iraniene au interceptat-o, a declarat un oficial american al apărării, anonim, pentru mass-media din Statele Unite.

Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime al armatei britanice a confirmat incidentul, spunând că o presupusă „activitate statală” a forțat nava să-și schimbe cursul în apele teritoriale iraniene.

Incidentul are loc în contextul în care Teheranul a avertizat cu privire la represalii împotriva Occidentului în urma războiului de 12 zile din iunie, în care siturile sale nucleare au fost atacate de Israel și SUA. Ultimul incident de acest gen a avut loc cu mai mult de un an înainte de conflict, în aprilie 2024, când Iranul a confiscat o navă container cu legături cu Israelul care trecea prin regiune.

Strâmtoarea Ormuz este un punct de trecere maritim important situat între Golful Persic și Golful Oman, prin care trece cea mai mare cantitate de petrol din regiune. Datorită fluxului masiv de petrol, are o importanță geostrategică crucială pentru economiile globale. Aceasta este un subiect de interes geostrategic major, mai ales din cauza posibilității ca Iranul să o închidă, ceea ce ar afecta comerțul mondial, ar crește prețul petrolului și ar genera tensiuni internaționale.

Știre în curs de actualizare