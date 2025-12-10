15:35 UPDATE. Fiica Mariei Corina Machado, Ana Corina Sosa, primește Premiul Nobel pentru Pace în numele mamei sale 14:01 UPDATE. „Voi fi la Oslo, sunt pe drum”, a declarat Machado într-o conversație telefonică, publicată de Institutul Nobel 13:58 UPDATE. María Corina Machado va ajunge în Norvegia, dar nu va participa la ceremonia de decernare. „Voi fi la Oslo, sunt pe drum” María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, a reușit să părăsească Venezuela și să călătorească la Oslo, capitala Norvegiei, deși nu va putea participa la ceremonia de decernare a premiului, care va avea loc la primărie, potrivit Institutului Norvegian Nobel. „A făcut tot posibilul să participe la ceremonia de astăzi. O călătorie în circumstanțe extrem de periculoase”, a declarat organizația într-un scurt comunicat . „Suntem profund încântați să confirmăm că este în siguranță și că va fi cu noi la Oslo.” „Voi fi la Oslo, sunt pe drum”, a declarat Machado într-o conversație telefonică cu secretarul Comitetului Norvegian Nobel, Jørgen Watne Frydnes, comunicat publicat de organizație.

María Corina Machado, liderul opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va participa la ceremonia de decernare a prestigiosului premiu, care va avea loc, miercuri, la Primăria din Oslo. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Institutului Nobel, care au precizat că premiul istoric (o medalie și o diplomă n.r.) va fi acceptat de Ana Corina Sosa, fiica Mariei Corina Machado, relatează El Pais.

„Din păcate, ea nu este încă în Norvegia și nu va fi pe scena Primăriei din Oslo, astăzi, la ora 13:00.”, a dezvăluit Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel. „Pur și simplu trăiește sub amenințarea cu moartea din partea regimului”, a declarat directorul Institutului Nobel din Norvegia, referindu-se la dificultățile logistice în asigurarea prezenței lui Machado. „Această amenințare se aplică și atunci când se află în afara țării, atât din cauza regimului, cât și din cauza susținătorilor regimului din întreaga lume”, a adăugat Harpviken.

Echipa lui Machado nu a publicat încă motivele absenței sale sau informații despre locul unde se află liderul opoziției. „Este păcat; este întotdeauna mai bine când laureatul Premiului Nobel este prezent”, a declarat ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, presei norvegiene.

După ce Comitetul Norvegian explică motivele acordării premiului în timpul ceremoniei, este obișnuit ca laureatul sau cineva care îl reprezintă să țină un discurs, cunoscut în mod tradițional sub numele de Prelegerea Nobel.

Posibila sosire a Mariei Corina Machado în Norvegia a generat discuții aprinse atât în ​​Venezuela, cât și în afara ei. Inițial, lidera opoziției din Venezuela, în vârstă de 58 de ani, urma să ajungă în Norvegia la conferința de presă tradițională premergătoare ceremoniei de premiere, programată marți. Conferința de presă a fost amânată și apoi anulată definitiv de către organizatori.

„María Corina Machado însăși a declarat în interviuri acordate presei cât de dificilă va fi călătoria ei la Oslo. Prin urmare, în acest moment nu putem oferi nicio informație despre momentul sau modul în care va ajunge la ceremonia Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat Aasheim, purtător de cuvânt al Institutului Nobel.

Locația Mariei Corina nu mai este cunoscută din august 2024, la doar câteva săptămâni după alegerile prezidențiale în care Nicolás Maduro s-a autoproclamat câștigător, în ciuda acuzațiilor de fraudă și a renumărării voturilor de către opoziție, care l-a favorizat, cu o marjă largă, pe fostul diplomat Edmundo González. Machado, cea mai vizibilă figură a opoziției față de regimul chavista, câștigase alegerile primare ale opoziției cu 93% din voturi, dar i s-a interzis să participe de către autoritățile electorale și și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui González.

Institutul Nobel din Norvegia a numit-o câștigătoare a premiului pentru Pace pe Maria Corina Machado pe 10 octombrie.

