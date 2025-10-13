Președintele Venezuelei, atac dur la adresa șefei OPOZIȚIEI după Nobelul pentru Pace acordat Mariei Corina Machado: „O vrăjitoare diabolică a sayonei”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a lansat un atac dur la adresa liderei ooziției, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025. Liderul autocrat de la Caracas a numit-o „ o vrăjitoare diabolocă”, reluând porecla folosită frecvent de propaganda guvernamentală pentru a o discredita pe opozantă, care revendică victoria în alegerile prezidențiale din 2024.

Tensiunile politice din Venezuela au atins un nou nivel după declarațiile făcute duminică de președintele Nicolas Madur la adresa liderei opoziției, Maria Corina Machado, proaspăt recompensată cu Premul Nobel pentru Pace, râvnit și de Donald Trump.

„Aproximativ 90% din populaţie o respinge pe vrăjitoarea diabolică a sayonei”, a spus Maduro, potrivit AFP, citat G4Media.ro.

Liderul autocrat al Venezuelei, numit de Trump drept „cel mai mare traficant de droguri din lume” a evitat să-i rostească numele rivalei sale și nici nu a menționat nimic despre premiul primit.

Guvernul venezuelean folosește frecvent termenul „vrăjitoarea sayonei” pentru a o denigra pe lidera opoziției cunoscută pentru criticile sale directe la adresa regimului Maduro.

Maria Corina Machado, distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace

Maria Corina Machado a fost distinsă vineri cu Premiul Nobel pentru Pace 2025, pentru „neobosita sa luptă în favoarea democrației” într-o țară aflată de ani buni într-o criză politică și economică profundă.

Machado a dedicat Premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela” și lui Donald Trump, despre care a spus că „a pus capăt mai multor războaie”.

Distincția obținută de Machado a fost salutată de lideri internaționali și organizații pentru drepturile omului, fiind considerată un simbol al rezistenței democratice în fața autoritarismului din Venezuela.

Mișcarea condusă de ea susține că a câștigat alegerile prezidențiale din 2024, însă rezultatul oficial l-a menținut pe Nicolas Maduro la putere.