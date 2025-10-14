Maria Corina Machado îl AVERTIZEAZĂ pe Maduro. „Va pleca și cu discuții și fără”

Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat luni, într-un interviu acordat AFP, că actualul președinte al țării sale natale, Nicolas Maduro, va fi nevoit să renunțe la putere, fie că vrea, fie că nu.

Proaspăta câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace a declarat că Maduro poate alege calea pașnică pentru a renunța la putere sau poate părăsi funcția în alt mod, însă, cu siguranță, trebuie să plece, scrie Barron’s. Ea a adăugat că președintele Maduro ar putea obține garanții personale dacă ar ceda puterea pe cale pașnică.

„Maduro are în prezent oportunitatea de a se îndrepta către o tranziție pașnică. Suntem gata să oferim garanții, garanții pe care nu le vom face publice până nu vom sta la masa negocierilor. Dacă va continua să se opună, consecințele vor fi în întregime responsabilitatea lui. Dar cu sau fără negocieri, va părăsi puterea”, a declarat ea.

Maria Corina Machado este încă surprinsă de faptul că a câștigat Nobelul pentru Pace

Machado a recunoscut că este încă șocată de câștigarea premiului Nobel pentru Pace, săptămâna trecută.

„A fost una dintre cele mai mari surprize din viața mea și trebuie să recunosc că chiar și astăzi, după trei zile, încă procesez situația”, a spus aceasta.

Sursa citată notează că Machado speră să profite de această victorie și de presiunea tot mai mare din partea Statelor Unite pentru a înlătura dictatura din Venezuela, care este la putere de mai bine de un sfert de secol sub Maduro și predecesorul său, Hugo Chavez.

Machado a spus că vor fi oferite garanții și celor care ajută la facilitarea unei tranziții, inclusiv Armatei, care este vitală pentru supraviețuirea regimului.

„Acest mesaj a fost transmis întregii structuri a forțelor armate, poliției și funcționarilor publici. Din ce în ce mai mult, aceștia (personalul militar) ne contactează și ne oferă informații”, a adăugat ea.

Sursa foto: Profimedia