Prima pagină » Știri externe » Maria Corina Machado îl AVERTIZEAZĂ pe Maduro. „Va pleca și cu discuții și fără”

Maria Corina Machado îl AVERTIZEAZĂ pe Maduro. „Va pleca și cu discuții și fără”

Andrei Văcaru
14 oct. 2025, 15:18, Știri externe
Maria Corina Machado îl AVERTIZEAZĂ pe Maduro. „Va pleca și cu discuții și fără”

Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat luni, într-un interviu acordat AFP, că actualul președinte al țării sale natale, Nicolas Maduro, va fi nevoit să renunțe la putere, fie că vrea, fie că nu.

Proaspăta câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace a declarat că Maduro poate alege calea pașnică pentru a renunța la putere sau poate părăsi funcția în alt mod, însă, cu siguranță, trebuie să plece, scrie Barron’s. Ea a adăugat că președintele Maduro ar putea obține garanții personale dacă ar ceda puterea pe cale pașnică.

„Maduro are în prezent oportunitatea de a se îndrepta către o tranziție pașnică. Suntem gata să oferim garanții, garanții pe care nu le vom face publice până nu vom sta la masa negocierilor. Dacă va continua să se opună, consecințele vor fi în întregime responsabilitatea lui. Dar cu sau fără negocieri, va părăsi puterea”, a declarat ea.

Maria Corina Machado este încă surprinsă de faptul că a câștigat Nobelul pentru Pace

Machado a recunoscut că este încă șocată de câștigarea premiului Nobel pentru Pace, săptămâna trecută.

„A fost una dintre cele mai mari surprize din viața mea și trebuie să recunosc că chiar și astăzi, după trei zile, încă procesez situația”, a spus aceasta.

Sursa citată notează că Machado speră să profite de această victorie și de presiunea tot mai mare din partea Statelor Unite pentru a înlătura dictatura din Venezuela, care este la putere de mai bine de un sfert de secol sub Maduro și predecesorul său, Hugo Chavez.

Machado a spus că vor fi oferite garanții și celor care ajută la facilitarea unei tranziții, inclusiv Armatei, care este vitală pentru supraviețuirea regimului.

„Acest mesaj a fost transmis întregii structuri a forțelor armate, poliției și funcționarilor publici. Din ce în ce mai mult, aceștia (personalul militar) ne contactează și ne oferă informații”, a adăugat ea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

María Corina Machado NU se aștepta să primească Premiul Nobel pentru Pace. Ce i-a declarat principalului ei aliat politic după aflarea veștii

Revoluția Generației Z continuă în Madagascar. Președintele acuză militarii că organizează o lovitură de stat

Sursa foto: Profimedia

Mediafax
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se apără
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din noiembrie. Bujduveanu: În alte municipii există aceste regulamente
Evz.ro
România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
ENERGIE Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
18:04
Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
SHOWBIZ Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
17:51
Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
17:50
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
EXCLUSIV Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
17:40
Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
17:31
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
ACTUALITATE Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit
17:12
Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit