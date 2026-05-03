Financial Times: Țările europene, avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri în livrarea armelor americane din cauza războiului cu Iran

Din cauza războiului președintelui american Donald Trump cu Iran, aliații europeni sunt avertizați că trebuie să se aștepte la întârzierea livrării armamentului american.

Surse apropiate guvernelor au declarat pentru Financial Times că Pentagonul a informat aliații NATO să se aștepte la întârzierea sistemelor de muniție pentru lansatoarele de rachete americane Himars, Nasams și alte sisteme de rachete.

Statele europene care nu vor primi muniție Himars la timp

SUA sunt nevoite să-și refacă stocurile epuizate în urma războiului de 40 de zile cu Iranul. Marea Britanie, Polonia, Estonia și Lituania au fost deja înștiințate de Washington DC că nu-și vor primi armele de fabricație americană la timp pentru care au plătit.

„Pentagonul evaluează cu atenție noile solicitări de echipamente din partea partenerilor, precum și în cazurile existente de transfer de arme, pentru a asigura alinierea la nevoile operaționale”.

SUA au stocurile epuizate din cauza războiului cu Iran. Trump neagă

Trump susține că SUA nu au probleme cu stocurile.

„Avem stocuri peste tot în lume și le putem folosi dacă avem nevoie”, a spus Trump.

SUA au transferat mai mult armament în regiunea Orientului Mijlociu și în zona Indo-Pacific, pentru a sprijini eforturile de război împotriva Iranului.

Este de așteptat ca Donald Trump să reia operațiunea de bombardare a Iranului după ce i-a respins propunerea de pace.

Și țările asiatice sunt afectate

Financial Times atenționează că și țările asiatice, precum Japonia și Corea de Sud, ar putea fi afectate din cauza deficitului de muniție al SUA. Acestea ar putea fi nevoite să caute opțiuni autohtone și non-americane. Însă, echipamentul american este clar „superior” în anumite domenii.

În 2024, președintele american de atunci, democratul Joe Biden, a amânat livrarea de rachete Patriot și NASAMS către țările aliate. Acesta dorea să le livreze accelerat către Ucraina aflată sub atacurile Rusiei.

