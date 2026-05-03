China îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită-surpriză în Eswatini

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a efectuat o vizită neanunțată în Eswatini, în ciuda presiunilor exercitate de China pentru a-i bloca deplasarea. Reacția Beijingului a fost promptă și extrem de dură, incluzând atacuri verbale directe la adresa liderului de la Taipei.

Vizită discretă pe fondul tensiunilor diplomatice

Lai Ching-te a ajuns sâmbătă în Eswatini, una dintre cele doar 12 țări care mai mențin relații diplomatice oficiale cu Taiwanul. Deplasarea nu a fost anunțată în prealabil, deoarece astfel de practici sunt frecvent utilizate în diplomația de nivel înalt pentru a reduce riscurile de interferență externă sau presiuni politice.

Potrivit autorităților taiwaneze, în luna aprilie China ar fi convins trei state din Oceanul Indian să retragă permisiunea de survol pentru aeronava prezidențială, ceea ce a dus la anularea unei vizite planificate anterior în sudul Africii.

Mesaj de suveranitate transmis la nivel înalt

Vizita are loc în contextul marcării a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Mswati III. Cu acest prilej, Lai a reiterat poziția fermă a Taipeiului privind statutul internațional al insulei.

„Republica China (Taiwan) este o națiune suverană, iar Taiwanul aparține lumii. Cei 23 de milioane de cetățeni ai Taiwanului au dreptul să se implice în lume, iar nicio țară nu are dreptul și nici nu ar trebui să încerce să împiedice Taiwanul să contribuie la nivel global.”

Declarațiile subliniază eforturile constante ale Taiwanului de a-și consolida vizibilitatea și parteneriatele internaționale, în ciuda izolării diplomatice crescânde.

China l-a numit „șobolan” pe președintele Taiwanului

Autoritățile chineze au condamnat vizita și au recurs la un limbaj neobișnuit de dur la adresa liderului taiwanez.

„Comportamentul josnic al lui Lai Ching-te, asemenea unui șobolan care se strecoară pe stradă, va fi inevitabil ridiculizat de comunitatea internațională.”

În replică, Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan a respins ferm criticile.

„Lai nu are nevoie de permisiunea Beijingului pentru a merge nicăieri. Limbajul de mahala al Biroului pentru Afaceri din Taiwan este extrem de plictisitor.”

Conflict diplomatic de durată

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și se opune oricăror relații oficiale ale insulei cu alte state. Guvernul de la Taipei respinge această poziție și susține că Taiwanul este un stat suveran.

În acest context, Eswatini rămâne unul dintre cei mai importanți aliați diplomatici ai Taiwanului, într-un moment în care numărul statelor care recunosc oficial Taipeiul este în continuă scădere.

