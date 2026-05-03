Prima pagină » Știri externe » China îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită-surpriză în Eswatini

China îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită-surpriză în Eswatini

China îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită-surpriză în Eswatini

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a efectuat o vizită neanunțată în Eswatini, în ciuda presiunilor exercitate de China pentru a-i bloca deplasarea. Reacția Beijingului a fost promptă și extrem de dură, incluzând atacuri verbale directe la adresa liderului de la Taipei.

Vizită discretă pe fondul tensiunilor diplomatice

Lai Ching-te a ajuns sâmbătă în Eswatini, una dintre cele doar 12 țări care mai mențin relații diplomatice oficiale cu Taiwanul. Deplasarea nu a fost anunțată în prealabil, deoarece astfel de practici sunt frecvent utilizate în diplomația de nivel înalt pentru a reduce riscurile de interferență externă sau presiuni politice.

Potrivit autorităților taiwaneze, în luna aprilie China ar fi convins trei state din Oceanul Indian să retragă permisiunea de survol pentru aeronava prezidențială, ceea ce a dus la anularea unei vizite planificate anterior în sudul Africii.

Mesaj de suveranitate transmis la nivel înalt

Vizita are loc în contextul marcării a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Mswati III. Cu acest prilej, Lai a reiterat poziția fermă a Taipeiului privind statutul internațional al insulei.

„Republica China (Taiwan) este o națiune suverană, iar Taiwanul aparține lumii. Cei 23 de milioane de cetățeni ai Taiwanului au dreptul să se implice în lume, iar nicio țară nu are dreptul și nici nu ar trebui să încerce să împiedice Taiwanul să contribuie la nivel global.”

Declarațiile subliniază eforturile constante ale Taiwanului de a-și consolida vizibilitatea și parteneriatele internaționale, în ciuda izolării diplomatice crescânde.

China l-a numit „șobolan” pe președintele Taiwanului

Autoritățile chineze au condamnat vizita și au recurs la un limbaj neobișnuit de dur la adresa liderului taiwanez.

„Comportamentul josnic al lui Lai Ching-te, asemenea unui șobolan care se strecoară pe stradă, va fi inevitabil ridiculizat de comunitatea internațională.”

În replică, Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan a respins ferm criticile.

„Lai nu are nevoie de permisiunea Beijingului pentru a merge nicăieri. Limbajul de mahala al Biroului pentru Afaceri din Taiwan este extrem de plictisitor.”

Conflict diplomatic de durată

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și se opune oricăror relații oficiale ale insulei cu alte state. Guvernul de la Taipei respinge această poziție și susține că Taiwanul este un stat suveran.

În acest context, Eswatini rămâne unul dintre cei mai importanți aliați diplomatici ai Taiwanului, într-un moment în care numărul statelor care recunosc oficial Taipeiul este în continuă scădere.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Financial Times: Țările europene, avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri în livrarea armelor americane din cauza războiului cu Iran
16:06
Financial Times: Țările europene, avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri în livrarea armelor americane din cauza războiului cu Iran
CONTROVERSĂ Un oficial israelian și-a celebrat aniversarea de 50 de ani cu un tort decorat cu un ștreang. Israel a reintrodus pedeapsa cu moartea
15:46
Un oficial israelian și-a celebrat aniversarea de 50 de ani cu un tort decorat cu un ștreang. Israel a reintrodus pedeapsa cu moartea
INEDIT Concurs de dormit la Seul: sute de tineri au participat la „Power Nap Contest” într-una dintre cele mai obosite țări din lume
13:26
Concurs de dormit la Seul: sute de tineri au participat la „Power Nap Contest” într-una dintre cele mai obosite țări din lume
ȘTIINȚĂ Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
13:26
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
ACUZAȚII A fost descoperită otravă pentru șoareci în mâncarea pentru bebeluși, în magazinele din Austria. Un bărbat a fost arestat
12:31
A fost descoperită otravă pentru șoareci în mâncarea pentru bebeluși, în magazinele din Austria. Un bărbat a fost arestat
CONTROVERSĂ BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
10:44
BBC: Rețeaua secretă care a introdus internetul Starlink în Iran. Cum a fost spartă blocada digitală impusă de regimul ayatolahilor
Mediafax
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
Marco Rubio va merge săptămâna viitoare la Vatican și în Italia. Se va întâlni cu Papa Leon?
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cercetătorii au scos la iveală secretul metalic al scorpionilor
FLASH NEWS Un deputat USR îl critică pe Ilie Bolojan înainte de votul pe moțiune: „Nu a sărit pe oportunitatea de a face vreo reformă adevărată”
16:19
Un deputat USR îl critică pe Ilie Bolojan înainte de votul pe moțiune: „Nu a sărit pe oportunitatea de a face vreo reformă adevărată”
SĂRBĂTOARE Ziua Mondială a Râsului: cum a apărut sărbătoarea și de ce este celebrată mereu în prima duminică a lunii mai
16:13
Ziua Mondială a Râsului: cum a apărut sărbătoarea și de ce este celebrată mereu în prima duminică a lunii mai
De Ziua Presei, USR și Diana Buzoianu se războiesc cu Gândul, declanșează acțiuni și campanii de intimidare pe Facebook și acuză redacția de Fake News după un articol despre angajările de la Apele Române. Demontăm acuzațiile USR-iste cu documente și mărturii
16:11
De Ziua Presei, USR și Diana Buzoianu se războiesc cu Gândul, declanșează acțiuni și campanii de intimidare pe Facebook și acuză redacția de Fake News după un articol despre angajările de la Apele Române. Demontăm acuzațiile USR-iste cu documente și mărturii
FLASH NEWS Cristian Ghinea: Moțiunea de marți poate fi începutul sfârșitului falsei lupte între „pro-europeni” și „suveraniști anti-europeni”
15:32
Cristian Ghinea: Moțiunea de marți poate fi începutul sfârșitului falsei lupte între „pro-europeni” și „suveraniști anti-europeni”
ULTIMA ORĂ A fost cutremur în România, duminică, 3 mai 2026. Datele oficiale ale INCDFP
15:28
A fost cutremur în România, duminică, 3 mai 2026. Datele oficiale ale INCDFP
FLASH NEWS Trafic îngreunat pe DN1, între Brașov și București, după vacanța de 1 Mai. Ce rute alternative au șoferii la dispoziție
14:50
Trafic îngreunat pe DN1, între Brașov și București, după vacanța de 1 Mai. Ce rute alternative au șoferii la dispoziție

Cele mai noi

Trimite acest link pe