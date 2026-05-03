Cristian Ghinea: Moțiunea de marți poate fi începutul sfârșitului falsei lupte între „pro-europeni” și „suveraniști anti-europeni”

Senatorul USR Cristian Ghinea a transmis într-o postare pe rețelele sociale că moțiunea de marți împotriva Guvernului Bolojan ar putea fi începutul sfârșitului falsei lupte între „pro-europnei” și „suveraniști anti-europeni”. 

Cristian Ghinea a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook că degeaba se încearcă salvarea coaliției pro-europene, dacă Partidul Social Democrat vreau să fure și să pună frână modernizării României.

„Moțiunea de marți poate fi începutul sfârșitului falsei lupte între „pro-europeni” și „suveraniști anti-europeni”. Degeaba ne declarăm pro-europeni și încercăm să salvăm “coaliția pro-europeană” dacă asta înseamnă să fure PSD-ul în continuare și să pună frână modernizării României pentru ca o castă politică să-și păstreze accesul la resurse”.

Moțiunea de marți este despre „reformă vs. stagnare”

Potrivit senatorului există oameni care spun lucrurilor pe nume și avertizează cu privire la deficitul mare, instituțiile neperformante și companiile de stat ineficiente și nevoia urgentă de modernizare.

„Discuția reală, care se vede tot mai clar și în Parlament și în jurul acestei moțiuni și va crește în societate este alta: reformă vs. stagnare. Și, de fapt, și despre asta este moțiunea de marți.

Pe de o parte sunt cei care spun lucrurilor pe nume: avem deficit mare, instituții slabe, companii de stat ineficiente și o nevoie urgentă de modernizare. Reformele nu sunt opționale – sunt condiția pentru ca România să rămână funcțională economic.”

Ghinea avertizează că România nu a scăpat de problema deficitului

Cristian Ghinea mai spune că discuția despre deficit și nevoia de a redresa finanțele s-a transformat într-un „nu vindem țara” și sublinază că România se confruntă în continuare cu problema deficitului și cu riscul ca România să nu își poată plăti pensiile și salariile fără împrumuturi.

„Ați observat cum discuția despre deficit și nevoia de a redresa finanțele, în jurul căreia s-au purtat discuțiile din timpul alegerilor prezidențiale și al formării guvernului “pro-european” s-a transformat acum într-un reșapat “nu ne vindem țara?”. Nu am scăpat de problema deficitului și suntem în continuare în pericolul ca, fără împrumuturi, să nu mai putem plăti pensii și salarii”.

De asemenea, senatorul remarcă cealaltă categorie de oameni care resping reformele sau le amnână pentru ca lucrurile să rămână neschimbate. Ghinea cataloghează această categorie drept „tabără care se întoarce la reflexe vechi”.

„Pe de altă parte cresc vocile conservatoare care resping aceste reforme sau le amână la nesfârșit și își doresc ca lucrurile să rămână tot așa, eventual pe bani europeni. Este tabăra care se întoarcere la reflexe vechi: statul să controleze tot, să distribuie resurse politic și să evite schimbările incomode”.

În finalul postării, Ghinea a transmis că parlamentarii trebuie să aleagă marți dacă susțin reformele și o Românie fără privilegiați sau dacă vor ca rezultatele să fie aceleași.

