Sâmbătă, 2 mai, Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra capitalei Ucrainei. Forțele aeriene au alertat populația din capitală să se adăpostească.

Autoritățile au raportat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre Kiev. O oră mai târziu, jurnaliștii independenți au declarat că sistemele de apărare anti-aeriană ucraineană au devenit active.

Kiev, sub asaltul roiurilor de drone

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat explozii și a îndemnat civilii să se adăpostească. Nu au fost raportate victime. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiile izbucnite în trei locuințe și într-un bloc rezidențial de 2 etaje.

După atac, grupurile de monitorizare au raportat că au fost numai 30 de drone rusești care au zburat spre Kiev, potrivit Kyiv Independent.

În atacul rusesc precedent de pe 1 mai de la Ternopil, 12 oameni au fost răniți. Cu o zi în urmă, Pentagonul a anunțat că nu va mai livra ajutoare financiare și militare Ucrainei din bugetul apărării propus pentru anul 2027.

