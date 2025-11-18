Financial Times: Țările NATO vor să reducă de 15 ori timpul de transfer al trupelor prin Europa către granița cu Rusia. De la 45 de zile, la 3 zile

În timpul exercițiilor de mobilitate ale NATO au existat mai multe probleme care au dus la necesitatea creării unui „Schengen militar”. Dacă Rusia va ataca țările din flancul estic al NATO și Alianța va începe să transfere soldați, echipament militar și muniție din Europa de Vest, unde se află principalele contingente și porturi, acest proces va dura până la o lună și jumătate. Vorbim despre transferul a aproximativ 200.000 de militari, aproape 1.500 de tancuri și peste 2.500 de unități de altă tehnică blindată. Noutatea este că – potrivit FT – NATO ar vrea să realizeze tot acest proces în 5 sau chiar 3 zile.

„Persoanele care iau decizii vor trebui să dea ordinul de mobilizare, de transportare a muniției din depozite. «Ceasul ticăie» și trebuie să se ia măsuri înainte ca rușii să înceapă atacul”, spune fostul șef al forțelor SUA în Europa, Ben Hodges.

În prezent, transportul trupelor din porturile strategice occidentale către țările care se învecinează cu Rusia sau Ucraina durează aproximativ 45 de zile, arată FT, citând estimările oficialilor europeni, care miercuri intenționează să prezinte noi propuneri privind „mobilitatea militară”. Aceștia susțin că obiectivul este de a reduce acest termen la cinci sau chiar trei zile.

Acest lucru înseamnă că NATO dorește să reducă de 15 ori timpul de transfer al trupelor prin Europa către granița cu Rusia.

Diplomații din țările NATO estimează că, în cazul unui mare război, din SUA, Canada și Marea Britanie vor fi transferate în Europa continentală aproximativ 200.000 de militari, aproximativ 1.500 de tancuri și peste 2.500 de unități de blindate.

Toate elementele unei astfel de operațiuni trebuie să funcționeze „ca un ceas elvețian”, spune generalul-locotenent al Bundeswehrului Alexander Zolfrank, responsabil cu pregătirea Germaniei. Potrivit acestuia, scopul este de a trimite Moscovei un semnal puternic de descurajare.

Dar, deocamdată, problema principală este infrastructura civilă: podurile care nu suportă greutatea echipamentelor, căile ferate cu ecartamente diferite și obstacolele birocratice.

În 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia, Franța nu a putut trimite tancuri în România pe cea mai scurtă rută terestră prin Germania. Vama germană a refuzat să lase tancurile să treacă, considerându-le prea grele pentru drumurile locale. Încărcătura a fost expediată din portul Marsilia la Alexandroupoli, în Grecia, și apoi pe calea ferată către România. Transportul a durat câteva săptămâni în loc de câteva zile.

Din acel moment, oficialii UE au început să lucreze la crearea unui „Shenengen militar”, care ar trebui să standardizeze normele disparate, inclusiv cele tehnice, vamale și de securitate.

Țările de Jos, Germania și Polonia au semnat, în 2024, un acord privind simplificarea transporturilor militare transfrontaliere între ele.

Potrivit FT, pentru transportul unei divizii ușoare cu aproximativ 15.000 de soldați și 7.500 de vehicule ar putea fi necesare până la 200 de trenuri cu 42 de vagoane fiecare, în total 8.400 de vagoane.

