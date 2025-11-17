„Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban

Ucraina nu are „nicio șansă” să câștige războiul cu Rusia, iar sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, a declarat Viktor Orban în cadrul unui interviu cu Mathias Döpfner, directorul grupului media Axel Springer. Comentariile premierului maghiar vin în contextul în care speranțele pentru încheierea unui armistițiu se estompează, iar Europa se luptă să consolideze finanțele Kievului. Mai mult, Viktor Orban și-a început campania pentru alegerile din 2026 din Ungaria și are, printre temele abordate, și opoziția față de sprijinul financiar acordat Ucrainei.

Sprijinul financiar acordat Ucrainei „ucide” Uniunea Europeană

Sprijinul financiar pentru Ucraina „ucide” Uniunea Europeană „din punct de vedere economic și financiar” și este „pur și simplu o nebunie”, a spus Orban. Ungaria s-a opus deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva Rusiei, sprijinului financiar pentru Ucraina și a făcut lobby pentru o scutire de la sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești. Ungaria a susținut că a obținut o scutire pe termen nelimitat de la sancțiunile americane asupra petrolului și gazelor importate din Rusia, după ce Orbán s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă la începutul acestei luni. Dar administrația americană spune că scutirea este doar pentru un an.

Orban i-a acuzat pe liderii de la Bruxelles că prelungesc intenționat conflictul din Ucraina, în speranța de a obține o poziție de negociere mai bună pentru un acord de pace. „Ar dori să continue războiul”, spune premierul Ungariei, o poziție pe care acesta a numit-o „greșită”. „Situația actuală este mai bună pentru ruși decât pentru noi. Războiul nu trebuie continuat și trebuie oprit cât mai curând posibil”, a spus Orban.

Europa trebuie să aibă o abordare față de Ucraina „bazată pe interesul european”, a declarat Viktor Orban, care a mai spus că nu este interesat de câștigurile sau pierderile Moscovei. Prim-ministrul Ungariei a spus că este „interesat de viitorul poporului european, printre care și de viitorul maghiarilor” și de „un nou sistem de securitate”. Un acord de securitate postbelic pentru Ucraina trebuie să implice un „acord de pace care să stabilizeze granițele, fie ele recunoscute internațional sau nu”.

Dacă nu se întâmplă un „miracol”, Rusia va continua să ocupe teritoriul Donețk din estul Ucrainei după război, a spus Orban. „Aceasta este realitatea, fie că vă place sau nu”, a subliniat el. Premierul maghiar a declarat același lucru și în cadrul întâlnirii cu Donald Trump la Casa Albă, pe 7 noiembrie. Întrebat de președintele american dacă Ucraina are vreo șansă în război, Orban i-a răspuns că este „nevoie de un miracol”.

Viktor Orban nu vrea să anexeze Transcarpatia, chiar dacă Putin i-ar oferi-o

Întrebat în cadrul interviului dacă Viktor Orban ar dori să preia controlul asupra regiunii Transcarpatia din Ucraina, dacă Putin va permite, acesta a dat un răspuns negativ.

„Voi, germanii, ați încercat deja asta cu alte teritorii și, în cele din urmă, ați pierdut. Așadar, experiența ne spune că nu ar trebui să ne îmbarcăm în această aventură”, a spus Orban.

Transcarpatia este o regiune din vestul Ucrainei, la granița cu Ungaria, Slovacia, Polonia și România. Până în 1920, această regiune a făcut parte din Ungaria. Potrivit autorităților maghiare, aproximativ 150.000 de maghiari locuiesc în prezent în regiunea Transcarpatia . Budapesta a invocat de nenumărate ori restabilirea drepturilor minorităților naționale drept o condiție pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Mathias Döpfner l-a pus pe Orban să facă și un exercițiu de imaginație. Jurnalistul i-a cerut prim-ministrului Ungariei să își imagineze că Donald Trump ar fi de acord să împartă Europa în două sfere de influență- Occident și Rusia – apoi l-a întrebat: „Unde ar ajunge Ungaria? Ați încerca să adoptați o poziție neutră, undeva la mijloc?” Orban i-a răspuns că Ungaria face parte din civilizația occidentală, dar originea lor este orientală. „Este o poveste ciudată despre locul de unde maghiarii își au originea”, dar, „în ciuda acestor fapte genetice”, aparținem Occidentului”.

Este Viktor Orban „calul troian” al lui Vladimir Putin?

Premierul Ungariei a declarat că afirmația potrivit căreia el ar fi „calul troian” al lui Vladimir Putin drept „naivă și primitivă”.

„Dacă nu aveți argumente puternice ca să discutați despre război, haideți să spunem că această persoană are un punct de vedere diferit de al meu, deci este ‘calul troian’ al lui Putin. Este foarte primitiv”, a spus Orban.

Recomandările autorului: