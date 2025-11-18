Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace

Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace

Olga Borșcevschi
18 nov. 2025, 11:11, Știri externe
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că intenționează să meargă în Turcia miercuri, după vizita efectuată marți în Spania.

„Mâine voi organiza întâlniri în Turcia. Ne pregătim să revigorăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. Prioritatea principală a Ucrainei este să facem tot posibilul pentru a ne apropia de sfârșitul războiului”, a transmis Zelenski, pe X.

Liderul de la Kiev a adăugat că pregătește mai multe inițiative legislative urgente, necesare procesului de negocieri.

„De asemenea, lucrăm pentru a restabili schimburile de prizonieri de război și a aduce acasă prizonierii noștri de război”, a mai precizat președintele ucrainean.

