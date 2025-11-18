Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că intenționează să meargă în Turcia miercuri, după vizita efectuată marți în Spania.

„Mâine voi organiza întâlniri în Turcia. Ne pregătim să revigorăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. Prioritatea principală a Ucrainei este să facem tot posibilul pentru a ne apropia de sfârșitul războiului”, a transmis Zelenski, pe X.

Liderul de la Kiev a adăugat că pregătește mai multe inițiative legislative urgente, necesare procesului de negocieri.

„De asemenea, lucrăm pentru a restabili schimburile de prizonieri de război și a aduce acasă prizonierii noștri de război”, a mai precizat președintele ucrainean.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski, primit de Macron, la Paris. „Reafirmăm ANGAJAMENTUL Franței de partea Ucrainei pe termen lung”

„Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban