Financial Times: Vladimir Putin practică un joc PERICULOS cu NATO /Washingtonul se teme de escaladarea crizei pe flancul estic

Acțiunile Rusiei pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice testează unitatea țărilor occidentale, comentează cotidianul Financial Times, notând că Administrația Donald Trump vrea menținerea unei linii prudente, pentru evitarea escaladării crizei cu Moscova.

”Ce angajament are NATO față de protejarea statelor baltice? Aceasta a fost întrebarea adresată indirect de președintele rus, Vladimir Putin, când avioanele Rusiei au pătruns săptămâna trecută în spațiul aerian al Estoniei. Poziția publică a NATO este fără echivoc: cele 32 de țări aliate vor proteja fiecare centimetru pătrat al teritoriului. Acest angajament este demonstrat la Baza militară Tapa din Estonia. Trupele britanice, franceze și estone au un centru de comandă integrat și ar intra împreună în luptă dacă Rusia ar ataca Estonia”, scrie Gideon Rachman, într-un editorial publicat în cotidianul Financial Times sub titlul ”Putin practică un joc periculos cu NATO”.

Statele Unite se tem de escaladarea crizei cu Rusia

Alianța Nord-Atlantică va discuta în următoarele zile despre modalitățile de a riposta la incursiunea aeriană rusă în Estonia. Există voci care cer ca, în viitor, Alianța să doboare avioanele ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian occidental. Dar alte voci, în special din Statele Unite, cred că o astfel de acțiune ar fi o ”escaladare periculoasă”.

”Rusia ar putea intensifica provocările pentru a testa clivajele din cadrul NATO. Un scenariu evocat frecvent se referă la o incursiunea trupelor ruse într-unul dintre statele baltice — probabil sub pretextul protejării etnicilor ruși. Obiectivul Kremlinului este să demonstreze că Articolul 5 al NATO, clauza apărării colective, este fără valoare. Dacă rușii vor demonstra acest lucru, apoi vor putea alege câte un stat european mic pe care să îl atace fără a se teme de riposta NATO. Incertitudinea referitoare la reacția Washingtonului reprezintă cheia testului Rusiei”, subliniază editorialistul.

Vladimir Putin practică un joc iresponsabil

Dar chiar dacă Statele Unite nu s-ar implica într-un eventual conflict în regiunea baltică, în această zonă sunt trupe combatante din Marea Britanie, Franța și Germania, iar Polonia și Finlanda, care au armate avansate, știu că securitatea lor este dependentă de cea a țărilor baltice.

”Ar fi un comportament iresponsabil din partea lui Vladimir Putin să testeze determinarea țărilor NATO de a apăra frontiera estică a NATO. Din păcate, așa cum lumea a descoperit în 2022, când forțele militare ruse au avansat în Ucraina, Putin este mai mult decât capabil să practice jocuri iresponsabile”, concluzionează editorialistul Gideon Rachman.

