Prima pagină » Știri externe » Financial Times: Vladimir Putin practică un joc PERICULOS cu NATO /Washingtonul se teme de escaladarea crizei pe flancul estic

Financial Times: Vladimir Putin practică un joc PERICULOS cu NATO /Washingtonul se teme de escaladarea crizei pe flancul estic

23 sept. 2025, 07:30, Știri externe
Financial Times: Vladimir Putin practică un joc PERICULOS cu NATO /Washingtonul se teme de escaladarea crizei pe flancul estic

Acțiunile Rusiei pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice testează unitatea țărilor occidentale, comentează cotidianul Financial Times, notând că Administrația Donald Trump vrea menținerea unei linii prudente, pentru evitarea escaladării crizei cu Moscova.

”Ce angajament are NATO față de protejarea statelor baltice? Aceasta a fost întrebarea adresată indirect de președintele rus, Vladimir Putin, când avioanele Rusiei au pătruns săptămâna trecută în spațiul aerian al Estoniei. Poziția publică a NATO este fără echivoc: cele 32 de țări aliate vor proteja fiecare centimetru pătrat al teritoriului. Acest angajament este demonstrat la Baza militară Tapa din Estonia. Trupele britanice, franceze și estone au un centru de comandă integrat și ar intra împreună în luptă dacă Rusia ar ataca Estonia”, scrie Gideon Rachman, într-un editorial publicat în cotidianul Financial Times sub titlul ”Putin practică un joc periculos cu NATO”.

Statele Unite se tem de escaladarea crizei cu Rusia

Alianța Nord-Atlantică va discuta în următoarele zile despre modalitățile de a riposta la incursiunea aeriană rusă în Estonia. Există voci care cer ca, în viitor, Alianța să doboare avioanele ruse care pătrund ilegal în spațiul aerian occidental. Dar alte voci, în special din Statele Unite, cred că o astfel de acțiune ar fi o ”escaladare periculoasă”.

”Rusia ar putea intensifica provocările pentru a testa clivajele din cadrul NATO. Un scenariu evocat frecvent se referă la o incursiunea trupelor ruse într-unul dintre statele baltice — probabil sub pretextul protejării etnicilor ruși. Obiectivul Kremlinului este să demonstreze că Articolul 5 al NATO, clauza apărării colective, este fără valoare. Dacă rușii vor demonstra acest lucru, apoi vor putea alege câte un stat european mic pe care să îl atace fără a se teme de riposta NATO. Incertitudinea referitoare la reacția Washingtonului reprezintă cheia testului Rusiei”, subliniază editorialistul.

Vladimir Putin practică un joc iresponsabil

Dar chiar dacă Statele Unite nu s-ar implica într-un eventual conflict în regiunea baltică, în această zonă sunt trupe combatante din Marea Britanie, Franța și Germania, iar Polonia și Finlanda, care au armate avansate, știu că securitatea lor este dependentă de cea a țărilor baltice.

”Ar fi un comportament iresponsabil din partea lui Vladimir Putin să testeze determinarea țărilor NATO de a apăra frontiera estică a NATO. Din păcate, așa cum lumea a descoperit în 2022, când forțele militare ruse au avansat în Ucraina, Putin este mai mult decât capabil să practice jocuri iresponsabile”, concluzionează editorialistul Gideon Rachman.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici

Prim-ministrul FRANȚEI încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice privind bugetul/ Lecornu așteaptă propuneri pentru descentralizare

Citește și

ANALIZĂ Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
10:31
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
EXTERNE Negocierile dintre Iran și AIEA stagnează/ Rafael Grossi încurajează menținerea dialogului cu Teheranul în vederea reglementării programului NUCLEAR
10:09
Negocierile dintre Iran și AIEA stagnează/ Rafael Grossi încurajează menținerea dialogului cu Teheranul în vederea reglementării programului NUCLEAR
ANALIZĂ Maginot 2.0. „Linia de Apărare Baltică” va putea opri tancurile Rusiei? Apel la istorie: „Fortificațiile fixe sunt un monument al prostiei umane”
10:00
Maginot 2.0. „Linia de Apărare Baltică” va putea opri tancurile Rusiei? Apel la istorie: „Fortificațiile fixe sunt un monument al prostiei umane”
EXTERNE „Gata cu răbdarea! Gata cu iluziile! Dacă escaladezi, plătești!”. Țara care a acuzat Rusia, la ONU, că nu poate trăi în pace cu nimeni
09:57
„Gata cu răbdarea! Gata cu iluziile! Dacă escaladezi, plătești!”. Țara care a acuzat Rusia, la ONU, că nu poate trăi în pace cu nimeni
EXTERNE Articolul 4 al NATO, activat la cererea Estoniei după incursiunea avioanelor rusești. La ora 11:00, ora României, Consiliul se reunește la Bruxelles
09:35
Articolul 4 al NATO, activat la cererea Estoniei după incursiunea avioanelor rusești. La ora 11:00, ora României, Consiliul se reunește la Bruxelles
EXTERNE SUA s-au angajat să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”/ „RUSIA trebuie să pună capăt urgent acestui comportament periculos”
09:18
SUA s-au angajat să apere „fiecare centimetru din teritoriul NATO”/ „RUSIA trebuie să pună capăt urgent acestui comportament periculos”
Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Evz.ro
Atentat bizar la viața lui Trump. Cum a încercat un bărbat să doboare „Marine One”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Veronica, stânjenită de gestul lui Andrei. Prezentatoarea TV, în stare de șoc când a auzit: "Nu cred că ai zis asta! De ce?". Ce a spus concurentul din Casa Iubirii a depășit orice așteptare. A scos la iveală DETALII care nu fuseseră menționate public 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un secret bine păstrat: Cine a fost, de fapt, Părintele Istoriei? Înainte de Herodot, a existat Hecataeus
ACTUALITATE Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
10:30
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
POLITICĂ Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
10:20
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
POLITICĂ Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
10:19
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
ACTUALITATE Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
10:17
Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
ACTUALITATE Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
10:11
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
HOROSCOP Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate
10:09
Ce zodii atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de stabilitate profesională și prosperitate