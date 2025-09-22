Prima pagină » Știri externe » Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici

22 sept. 2025, 18:10, Știri externe
Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici

Mișcarea islamistă Hamas îi va trimite o scrisoare președintelui SUA, Donald Trump, în care solicită un armistițiu de 60 de zile în schimbul eliberării a jumătate dintre ostaticii israelieni, afirmă surse citate de presa americană și israeliană.

Liderii grupului militant palestinian au pregătit o scrisoare care a fost înmânată Qatarului, țară care intermediază negocierile dintre Israel și Hamas, afirmă surse citate de postul de televiziune Fox News și de cotidianul The Times of Israel.

În prezent, documentul se află în Qatar și îi va fi înmânat președintelui Trump în următoarele zile, conform postului israelian Channel 12.

De la atacul israelian asupra liderilor Hamas aflați în exil în Doha, Qatarul nu se mai implică în eforturile de mediere a unui acord între Israel și militanții islamiști palestinieni. În total, 48 de ostatici israelieni sunt deținuți de combatanți Hamas din octombrie 2023, dar nu se știe exact câți mai sunt în viață.

Președintele Donald Trump susține eforturile Israelului de eliminare a grupului Hamas din Fâșia Gaza, dar cere oprirea războiului printr-un armistițiu și printr-un acord de eliberare a ostaticilor în schimbul a sute de militanți palestinieni deținuți în Israel.

În ultimele săptămâni, armata israeliană a intensificat operațiunile în orașul Gaza, în eforturile de distrugere a infrastructurii islamiste și de intensificare a presiunilor asupra grupului Hamas. Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Statele Unite și agențiile internaționale cer îmbunătățirea urgentă a situației umanitare din Fâșia Gaza.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 65.344 de morți și circa 166.795 de răniți.

Foto: Profimedia

Video: Fox News

