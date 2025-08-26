Financial Times: Washingtonul a prezentat Europei PROPUNERI pentru garanțiile de securitate destinate Ucrainei /Cu ce ar contribui armata SUA

Administrația Donald Trump intenționează să contribuie cu avioane militare de supraveghere, cu centre de comandă și procesare a informațiilor secrete și cu instalații antiaeriene la protejarea Ucrainei prin sistemul de garanții post-conflict, afirmă oficiali din Europa.

Președintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni săptămâna trecută că Statele Unite vor juca rol de ”coordonare” a sistemului garanțiilor de securitate acordate Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia.

Conform unor oficiali europeni citați de cotidianul Financial Times, Washingtonul le-a transmis țărilor europene că este dispus să contribuie cu echipamente de facilitare a ”acțiunilor strategice”, mai precis cu informații secrete, avioane de supraveghere, centre de comandă militară și sisteme antiaeriene. Acestea ar urma să sprijine trupele europene care vor fi detașate pe teren.

O așa-numită ”coaliție a statelor voluntare”, condusă de Marea Britanie și Franța, ar urma să protejeze Ucraina de orice viitoare agresiune a Rusiei. Dar oficiali europeni au afirmat că orice misiune militară terestră nu se va putea derula fără sprijinul Statelor Unite.

Oferta Washingtonului reprezintă o modificare semnificativă a abordării Administrației Donald Trump, care anterior părea să excludă participarea Statelor Unite la protejarea post-conflict a Ucrainei. Președintele Trump a exclus posibilitatea trimiterii de trupe americane pe teritoriul Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, sugerând că militarii vor fi detașați de țări europene, deși Moscova a respins ferm ideea.

”Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe la sol. Sincer, nu cred că va fi o problemă, Vladimir Putin s-a săturat de asta, s-au săturat toți, dar nu se știe niciodată, vom afla despre atitudinea președintelui Putin în următoarele săptămâni, vom vedea spre ce se îndreaptă”, a afirmat președintele SUA.

Ministerul rus de Externe a subliniat că Rusia nu va accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei.

”Reafirmăm poziția noastră, exprimată în mai multe rânduri, refuzul categoric al scenariului în care în Ucraina ar fi trimise trupe din state membre NATO, ceea ce ar putea conduce la o escaladare necontrolabilă a conflictului și la efecte imprevizibile”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lisa Cook, membră a Consiliului guvernatorilor Fed, contestă decizia lui Trump de a o demite /„Este lipsită de orice bază legală”