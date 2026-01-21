Prima pagină » Știri externe » „Fiți pregătiți pentru cinci zile”: Groenlanda distribuie o broșură de supraviețuire în contextul dorinței lui Donald Trump de a prelua insula

21 ian. 2026, 20:35, Știri externe
Guvernul Groenlandei a publicat, pe 21 ianuarie, o broșură intitulată  „Pregătiți pentru crize – fiți pregătiți pentru cinci zile”, ca răspuns la tensiunile politice crescute și la amenințările de anexare din partea administrației lui Donald Trump. Broșura conține o serie de sfaturi simple și practice despre cum gospodăriile de pe insulă se pot pregăti pentru o potențială criză, potrivit site-ului cabinetului groenlandez.

„Sfaturile din broșura „Pregătiți pentru crize – fiți pregătiți pentru cinci zile” au fost elaborate pentru a consolida securitatea populației și pentru a asigura o pregătire și mai puternică a societății în general. Prin urmare, broșura nu se referă la răspunsul la preocupările societății, ci la îngrijirea promptă. Dacă populația poate avea grijă de ea însăși și de cei dragi în cea mai mare măsură posibilă pentru o perioadă mai scurtă, autoritățile își pot concentra eforturile acolo unde nevoile sunt cele mai mari – și pot lucra mai rapid pentru a normaliza situația”, se arată pe site-ul guvernului din Groenlanda.

Documentul distribuit populației din Groenlanda include liste de provizii esențiale pe care fiecare gospodărie ar trebui să le dețină în caz de nevoie:

  • Stocuri de hrană neperisabilă pentru cel puțin cinci zile și apă potabilă;
  • Recomandări pentru surse alternative de încălzire și iluminat, având în vedere climatul arctic sever;
  • Echipamente de urgență, precum radio cu baterii pentru a recepționa instrucțiunile autorităților sau truse de prim ajutor și pături termice;
  • Având în vedere cultura locală, broșura menționează utilizarea armelor de vânătoare pentru auto-apărare sau procurarea hranei în caz de necesitate extremă.

Pentru pacea mondială, Donald Trump nu vrea decât „o bucată de gheață”

Lansarea acestei broșuri de către autoritățile groenlandeze vine pe fondul unei crize diplomatice fără precedent. Donald Trump a reafirmat public, la Forumul de la Davos, intenția de a prelua controlul Groenlandei. Mai mult, președintele american a numit un reprezentant special pentru Groenlanda și a amenințat aliații europeni cu tarife comerciale dacă nu se conformează cererilor sale.

Aflat la Davos, Trump a reiterat dorința Statelor Unite de a prelua Groenlanda, care este esențială pentru securitatea Americii de Nord, afirmă președintele american. Acesta a cerut negocieri immediate, dar a promis că nu va folosi forța militară pentur a o dobândi. Această „bucată de gheață” este vitală pentru apărarea globală, a spus Trump.

Premierul groenlandez a declarat ferm că țara sa „nu este de vânzare”, iar opt state europene, printre care Danemarca, Franța, Germania și țările nordice, au trimis trupe pentru exercițiul militar „Arctic Endurance” în semn de sprijin pentru suveranitatea teritoriului.

Autoritățile din Nuuk au format, de asemenea, o echipă de intervenție de urgență care colaborează cu Comandamentul Arctic Danez pentru a monitoriza constant situația de securitate a insulei.

Trump a plecat cu stângul spre Davos. Avionul prezidențial s-a întors din drum la puțin timp după decolare. Ce probleme a întâmpinat Air Force One

Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei: „Puteți spune da și vom fi recunoscători. Puteți spune nu, și vom ține minte”

