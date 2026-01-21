Trump a plecat cu stângul spre Davos. Avionul prezidențial s-a întors din drum la puțin timp după decolare. Ce probleme a întâmpinat Air Force One

La scurt timp după decolarea spre Davos – acolo unde se desfășoară cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic – avionul Air Force One în care se afla Donald Trump, președintele SUA, a fost nevoit să se întoarcă din drum.

Piloții au identificat o „o problemă electrică minoră”, potrivit Casei Albe, iar aeronava prezidențială Air Force One a fost redirecționată către Baza Comună Andrews din Maryland, după ce echipajul a identificat problema.

Informația a fost oferită presei de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, care a încercat să facă și o glumă pe seama acordului lui Trump de a accepta un avion din Qatar care să fie folosit drept Air Force One.

Aceasta a declarat jurnaliștilor că noul avion e o variantă mult mai bună, „având în vedere problema electrică”.

Donald Trump și-a reluat călătoria spre Davos într-un alt avion

După acest incident, Donald Trump și-a reluat călătoria spre Davos într-un alt avion.

Președintele SUA urmează să țină, miercuri, un discurs la Forumul Economic Mondial, care are loc stațiunea montană Davos, un discurs care are loc pe fondul unor relații tensionate cu aliații europeni, în contextul presiunilor de anexare a Groenlandei.

Ediția de anul acesta a Forumului Economic de la Davos de anul acesta (a 56-a) este considerată cea mai importantă din toată istoria Forumului, din cauza tensiunilor geostrategice provocate de ambițiile teritoriale ale lui Trump.

Marți, în discursul său de la Davos, liderul european, Urula vond der Layen, a insistat pe ideea suveranității și integrității teritoriale a Europei, despre care a spus că sunt „non-negociabile”.

Von der Layen a subliniat că Europa consideră Statele Unite „un aliat și un prieten”, a eliminat orice idee de vasalitate, și a mai spus că „în politică, la fel ca în afaceri, un acord este un acord”, trimitere evidentă fiind către faptul că nu ar avea de gând să negocieze pe tema „Groenlanda”.

