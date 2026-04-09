“Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu a fost selectat în competiția oficială de la Cannes. Sebastian Stan joacă rolul principal. Reacția regizorului

Vești bune pentru cinefilii din România. “Fjord”, cel mai recent film realizat de regizorul Cristian Mungiu a fost selectat în competiția oficială  a celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes. Actorul de origine română, Sebastian Stan, joacă rolul principal.

Reacția lui Cristian Mungiu

„Fjord este, mai mult ca oricând în cariera mea, rezultatul unui efort colectiv, al unei coproducții de amploare și al unei distribuții internaționale care au acționat împreună, cu o singură voce. A fost o mare bucurie să lucrez cu acest grup de actori extraordinari, alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve, și doresc să le mulțumesc pentru că s-au adaptat, cu atâta generozitate, la modul meu de a face film. Această selecție este cea mai bună răsplată pe care o puteam primi pentru eforturile noastre, întrucât Cannes este locul unde cinematografia este cea mai respectată, apreciată și așteptată.“, a transmis regizorul pe pagina sa de Instagram.

Fjord este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu, dar şi primul film „românesc” al actorului american de origine română, Sebastian Stan.

Sursă foto: Instagram/ Festival de Cannes

Lungmetrajul a fost filmat în Norvegia în luna martie a anului trecut și spune povestea soţilor Lisbet şi Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat dintr-un mic fiord norvegian.

Sebastian Stan, românul născut la Constanța care a câștigat Globul de Aur, în 2025, pentru rolul din filmul A Different Man, este cel care intră acum în pielea lui Mihai Gheorghiu, un tată român care trăieşte în Norvegia.

„Sunt încântat să mă întorc la Cannes cu această poveste importantă şi universală despre familie şi despre felul în care ea poate fi ea pusă la încercare atunci când valorile şi viziunile asupra lumii diferă. Să lucrez împreună cu un cineast reputat precum Cristian Mungiu pe o poveste românească, într-o coproducţie românească şi alături de o echipă incluzând mulţi români a fost o mare bucurie pentru mine şi împlinirea unei dorinţe pe care o aveam de ani de zile. Abia aştept să împărtăşesc acest film cu exigenţii spectatori de la Cannes, dar şi cu cei din întreaga lume.”, spune Sebastian Stan, potrivit News.ro.

Potivit sursei citate, Cristian Mungiu  a mai câștigat un Palme d’Or cu “4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, în 2007. De asemenea, a mai fost premiat, tot la Cannes, pentru “După Dealuri” și “Bacalaureat“.

Când începe festivalul de film de la Cannes

Festivalul de Film de la Cannes revine pe Coasta de Azur în perioada 12-23 mai.

Festivalul se va deschide pe 12 mai cu filmul în limba franceză „The Electric Kiss” al lui Pierre Salvadori, conform tradiției festivalului de a începe cu o producție locală. Anul acesta, Palme d’Or onorifice vor fi acordate regizorului Peter Jackson și actriței și regizoarei Barbra Streisand. O adăugire surpriză la selecția deja anunțată este debutul regizoral al lui John Travolta, care va rula în afara competiției.

Printre alte nume mari care joacă în filmele de la Cannes 2026 se numără Rami Malek (în „The Man I Love” al lui Ira Sachs), Renate Reinsve și Sebastian Stan (în „Fjord”, debutul în limba engleză al lui Cristian Mungiu), Isabelle Huppert (în Parallel Tales al regizorului iranian Asghar Farhadi), Sandra Hüller (în Fatherland al lui Paweł Pawlikowski) și Javier Bardem (în The Beloved al lui Rodrigo Sorogoyen). Potrivit, Hollywood Reporter, organizatorii au recunoscut lipsa producțiilor hollywoodiene din programul ediției din acest an a festivalului. Sachs este singurul regizor american din programul competițional.

