Ford amână până în 2028 lansarea de noi modele electrice. Compania americană schimbă STRATEGIA

08 aug. 2025, 19:23, Știri externe
Ford Motor amână lansarea următoarelor două generaţii de vehicule electrice, din considerentul că piața americană s-a schimbat, iar acum cererea se concentrează mai mult pe modele mici ca dimensiune și accesibile ca preț.

Producătorul auto american şi-a informat recent furnizorii că noua camionetă complet electrică, care urma să fie produsă la fabrica din Tennessee, va fi fabricată în 2028, şi nu în 2027, aşa cum era planificat iniţial, relatează Electrive. De asemenea, producţia furgonetei E-transit la uzina din Ohio se amână pentru 2028, deși ar fi trebuit să iasă în 2026.

„F-150 Lightning, cea mai bine vândută camionetă electrică din America, şi E-Transit continuă să răspundă necesităţilor consumatorilor din prezent. Vom fi receptivi în ajustarea producţiei pentru a face faţă cerinţelor pieţei şi solicitărilor clienţilor, în timp ce vizăm îmbunătăţirea profitabilităţii”, precizează Ford.

Ca răspuns la presiunile venite din partea concurenței făcute de chinezi, care și-au redus semnificativ costurile de producție și oferă modele electrice la prețuri mici, compania americană este decisă să schimbe strategia.

„Piaţa vehiculelor electrice din SUA arată astfel: maşini mici folosite pentru navetă şi plimbări în oraş. Pe asta ne vom concentra”, a declarat directorul general al Ford, Jim Farley.

Ford estimează că anul acesta va înregistra pierderi de până la 5,5 miliarde de dolari din cauza vânzărilor slabe înregistrate pe segmentul electric.

