Forintul a atins cel mai înalt nivel din ultimii patru ani. Ce fonduri europene ar putea debloca victoria lui Magyar

Activele maghiare au înregistrat o creștere spectaculoasă, luni, în urma victoriei partidului Tisza la alegerile din weekend, relatează Investing.

Indicele MSCI Ungaria a înregistrat o creștere de 3%, atingând un nivel record, iar forintul s-a apreciat cu 2,16%, ajungând la 366,81 forinți pe euro, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Aprecierea față de dolar a fost, de asemenea, spectaculoasă: cursul de schimb dolar-forint nu a mai atins un nivel atât de scăzut din februarie 2022, forintul ajungând până la 313,5 duminică seara.

Forintul s-a întărit vizibil și față de monedele din regiune. Față de zlotul polonez a crescut cu 2,3%, iar cursul față de coroana cehă a atins un minim al ultimilor patru ani, notează Index.hu.

Obligațiunile internaționale cu scadență în 2050 și 2052 au înregistrat o creștere de peste 2 cenți pe dolar.

Viktor Orban a pierdut puterea în favoarea Partidului Tisza în urma alegerilor parlamentare de duminică, după 16 ani la putere, pe fondul nemulțumirii alegătorilor față de stagnarea economică, izolarea internațională și acumularea de avere de către oligarhi, mai scrie Investing.

Se așteaptă ca Peter Magyar, din Tisza, să deschidă calea către o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană și către reforme democratice care ar putea pregăti terenul pentru ca Bruxelles să deblocheze fonduri înghețate în valoare de 19 miliarde de euro, care ar putea contribui la relansarea unei economii aflate în stagnare.

