Relațiile lui Peter Magyar cu Moscova și Washingtonul. Ce promitea politicianul înainte de alegerile istorice

După un 12 aprilie care va intra, cu siguranță, în istoria electorală a Ungariei, lumea întreagă așteaptă să vadă acum ce poziție va adopta noul premier maghiar în fața Ucrainei, a Bruxellesului, Statelor Unite și mai ales în fața Rusiei lui Vladimir Putin.

Într-un interviu acordat ziarului Nepszava și publicat pe 11 aprilie, Peter Magyar mărturisea că, dacă va fi necesar, se va așeza la masa negocierilor cu liderul de la Kremlin.

De asemenea, politicianul a comentat cuvintele lui Viktor Orbán, care a avertizat că Tisza, dacă va câștiga alegerile, va forma un „guvern pro-ucrainean” și a promis că va monitoriza negocierile acesteia cu Moscova.

Reporter Nepszava: Actualul șef al guvernului a declarat că ar fi interesat să vadă cum ar decurge negocierile dintre un „guvern pro-ucrainean” și Rusia. Ați fi dispus să vă așezați la masa negocierilor cu Vladimir Putin?

„Hai să nu glumim. Cred că nici prim-ministrul care își încheie mandatul nu se ia în serios când spune astfel de lucruri la radio. Nimeni nu vrea în Ungaria un guvern pro-Ucraina. În schimb, vor unul pro-Ungaria, și sperăm că va exista unul așa după 12 aprilie. Ar fi bine să avem în sfârșit un guvern care să se ocupe de problemele reale ale poporului maghiar. Desigur, dacă se va ajunge la asta, va trebui să ne așezăm la masă cu președintele rus. Nici poziția geografică a Rusiei, nici cea a Ungariei nu se vor schimba. Dependența noastră energetică va rămâne aici încă o vreme. Trebuie să consolidăm diversificarea, dar asta nu se întâmplă de la o zi la alta. Dacă va fi necesar, vom negocia, dar nu vom fi prieteni.“, a răspuns Peter Magyar.

Întrebat care va fi relația cu Washingtonul, dacă va câștiga, Peter Magyar a răsuns:

„Am dori să cultivăm un parteneriat foarte constructiv cu administrația americană, deoarece Statele Unite sunt una dintre principalele puteri mondiale și un jucător important în economia maghiară. Sunt încrezător că aceasta va fi o relație fructuoasă, nu există nimic împotriva ei. Depinde acum de președintele american să decidă pe cine susține.“

Va avea loc o întâlnire importantă la Washington, similară cu cea a Fidesz?

„Vom vedea, dar nu cred că funcționează așa. Calendarul președintelui american este destul de încărcat și nu cred în clientelism politic, ci doar în relații constructive și crearea de beneficii reciproce.“, a mai răspuns politicianul.

