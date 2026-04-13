Bianca Dogaru
Reacții vehemente în Italia după victoria lui Peter Magyar și căderea lui Orban

Politicienii italieni au reacționat imediat după rezultatul alegerilor din Ungaria, care marchează sfârșitul unei ere politice pentru Viktor Orban. În timp ce stânga italiană sărbătorește „sfârșitul suveranismului”, aliații de dreapta ai fostului premier de la Budapesta adoptă un ton defensiv sau rezervat.

Premierul Italiei, Georgia Meloni, a păstrat un ton diplomatic și i-a mulțumit public lui Viktor Orban pentru colaborarea din ultimii ani. Deși l-a felicitat pe Magyar, Meloni a ținut să sublinieze relația de prietenie cu liderul demis.

„Îi mulțumesc prietenului meu Viktor Orbán pentru colaborarea intensă din acești ani”, a scris ea pe rețelele sociale

Vicepremierul Matteo Salvini a încercat să explice eșecul lui Orban prin presiunea venită de la Bruxelles.

„I-am trimis mesaje lui Orbán, o persoană care a făcut atât de mult pentru poporul său. Vom vedea dacă vor reuși să facă măcar o parte din ceea ce a făcut Orbán în trecut”, a declarat el la Tele Lombardia.

Opoziția italiană proclamă victoria Europei

Liderii opoziției din Italia au primit vestea cu entuziasm și consideră că rezultatul din Ungaria este un semnal clar pentru întreaga dreaptă europeană. Secretara PD, Elly Schlein, a sărbătorit rezultatul fără rezerve.

„Timpul suveranismului și al dreptei suveraniste s-a terminat”, a declarat ea la La7.

Cel mai tăios comentariu a venit din partea lui Matteo Renzi, care a descris influența lui Meloni drept una negativă pentru aliații săi externi.

„După șaisprezece ani, Orbán este KO. Să nu subestimăm nici atingerea magică a lui Meloni, devenită un fel de rege Midas inversat. Premierul nostru a susținut anti-europenii din Polonia, Spania și Ungaria: de trei ori protejații săi au pierdut. Europa câștigă, Maga pierde”.

Reacțiile vin după ce Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare în fața lui Peter Magyar, după 16 ani în care a ocupat funcția de premier al Ungariei.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
Digi24
VIDEO. Doi polițiști s-au filmat dansând pe manele în autospeciala MAI, în timpul programului
Cancan.ro
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Mediafax
Victoria lui Magyar a zguduit piețele. Ce se întâmplă cu forintul după alegerile din Ungaria
Click
Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai puternic acid din lume?

Cele mai noi

Trimite acest link pe