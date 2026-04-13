Reacții vehemente în Italia după victoria lui Peter Magyar și căderea lui Orban

Politicienii italieni au reacționat imediat după rezultatul alegerilor din Ungaria, care marchează sfârșitul unei ere politice pentru Viktor Orban. În timp ce stânga italiană sărbătorește „sfârșitul suveranismului”, aliații de dreapta ai fostului premier de la Budapesta adoptă un ton defensiv sau rezervat.

Premierul Italiei, Georgia Meloni, a păstrat un ton diplomatic și i-a mulțumit public lui Viktor Orban pentru colaborarea din ultimii ani. Deși l-a felicitat pe Magyar, Meloni a ținut să sublinieze relația de prietenie cu liderul demis.

„Îi mulțumesc prietenului meu Viktor Orbán pentru colaborarea intensă din acești ani”, a scris ea pe rețelele sociale

Vicepremierul Matteo Salvini a încercat să explice eșecul lui Orban prin presiunea venită de la Bruxelles.

„I-am trimis mesaje lui Orbán, o persoană care a făcut atât de mult pentru poporul său. Vom vedea dacă vor reuși să facă măcar o parte din ceea ce a făcut Orbán în trecut”, a declarat el la Tele Lombardia.

Opoziția italiană proclamă victoria Europei

Liderii opoziției din Italia au primit vestea cu entuziasm și consideră că rezultatul din Ungaria este un semnal clar pentru întreaga dreaptă europeană. Secretara PD, Elly Schlein, a sărbătorit rezultatul fără rezerve.

„Timpul suveranismului și al dreptei suveraniste s-a terminat”, a declarat ea la La7.

Cel mai tăios comentariu a venit din partea lui Matteo Renzi, care a descris influența lui Meloni drept una negativă pentru aliații săi externi.

„După șaisprezece ani, Orbán este KO. Să nu subestimăm nici atingerea magică a lui Meloni, devenită un fel de rege Midas inversat. Premierul nostru a susținut anti-europenii din Polonia, Spania și Ungaria: de trei ori protejații săi au pierdut. Europa câștigă, Maga pierde”.

Reacțiile vin după ce Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare în fața lui Peter Magyar, după 16 ani în care a ocupat funcția de premier al Ungariei.

