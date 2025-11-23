Fostul premier britanic Boris Johnson, acuzat că și-a luat concediu în plină criză COVID. A declarat că a lucrat, dar și-ar fi plimbat câinele și ar fi ieșit cu motocicleta

Bo ris Johnson este acuzat de mai multe familii din Marea Britanie pentru reacția întârziată la combaterea pandemiei de coronavirus.

Unul dintre cei mai controversați premieri din istoria Marii Britanii este acuzat că modalitatea sa de gestionare a pandemiei a dus la 23.000 de decese în plus. Fostul premier refuză să-și prezinte scuzele față de familiile victimelor.

Fostul premier s-ar fi relaxat pe durata izbucnirii pandemiei

Potrivit unui raport publicat în februarie 2020, premierul de atunci și-a luat concediu prelungit la Chevening, o reședință guvernamentală din Kent. Boris Johnson a refuzat să recunoască la audiere:

„Nu a fost vreo vacanță lungă pe care am luat. Am lucrat de acolo o perioadă”.

Însă, înregistrările din activitatea sa evidențiază că fostul premier ar fi mințit sub jurământ. Mai multe acte oficiale arată că fostul premier nu a dus o activitate guvernamentală pe 15, 16, 17 și 21 februarie 2020, informează The Independent.

În schimb, el și-ar fi plimbat câinele pe nume Dilyn în Chevening, s-ar fi deplasat cu motocicleta alături de soția sa Carrie și ar fi făcut petreceri alături de prietenii săi, chiar în timp ce izbucnea focarul de pandemie în Regatul Unit.

Mai 2020: Relaxare nejustificată

Mai mulți lideri britanici l-au acuzat în mai 2020 pe premierul Marii Britanii, Boris Johnson, că a provocat confuzie atunci când a prezentat un plan privind relaxarea treptată a restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu noul tip de coronavirus.

Liderii regionali au insistat că regulile privind distanțarea socială să fie în continuare obligatorii la nivel național, iar unul dintre principalele sindicate din țară a făcut apel la „prudență și claritate” înainte ca autoritățile să le permită angajaților să revină la locurile de muncă.

Partygate

Între 2020 și 2021, când britanicii erau sub restricții din cauza pandemiei de corovonavirus, premierul și apropiații lui au organizat petreceri la 10 Downing Street. În urma informațiilor dezvăluite care au atras furia publicului în noiembrie 2021, au rezultat anchete. 83 de persoane, inclusiv Rishi Sunak (atunci Cancelar al Finanțelor, viitor prim-ministru), dar și fostul premier Boris Johnson și soția sa, au fost sancționați cu amenzi.

De la începutul anului 2022, mai mulți politicieni din Partidul Conservator al Marii Britanii i-au cerut lui Boris Johnson să-și dea demisia de onoare din funcția de premier. Acesta a demisionat pe 9 iunie 2023. Regina Elizabeth a II-a a numit-o premier pe Liz Truss pe 6 septembrie 2022, cu două zile înainte să moară. Truss a rămas în istorie ca prim-ministra cu cel mai scurt mandat din istorie după ce și-a dat demisia la o lună și jumătate de la preluarea funcției, fiind succedată de Rishi Sunak, primul premier britanic de culoare, de religie hindusă și de origine indiană și sud-africană.

Boris Johnson s-a retras din politică după ce a demisionat din Parlamentul britanic și a revenit la meseria sa de bază, în jurnalism. El va rămâne în istorie ca prim-ministrul sub al cărui mandat Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a ieșit din Uniunea Europeană.

