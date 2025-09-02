Fostul președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, care este refugiat în Rusia din 2014, a criticat dorința țării sale de a adera la NATO, cu ocazia unei rare apariții publice, în contextul în care Kievul solicită garanții de securitate din partea aliaților săi occidentali.

Ianukovici, în vârstă de 75 de ani, a fost președinte al Ucrainei între 2010-2014 și a declarat că s-a plasat „întotdeauna” împotriva aderării țării la NATO, dar nu s-a opus aderării la UE.

„Am înțeles întotdeauna că ar fi vorba de o catastrofă pentru Ucraina. Este un drum spre nicăieri. Este o rută directă către războiul civil”, a declarat Viktor Ianukovici.

Plecarea sa de la putere a fost cauzată de protestele din Piața Maidan din Kiev, declanșate de decizia sa din noiembrie 2013 de a nu semna un acord de asociere între Ucraina și UE.

„Am controlat și am impulsionat acest proces de aderare a Ucrainei la NATO”, a insistat fostul șef de stat, acuzându-i pe oficialii europeni că au dat dovadă de „aroganță” și nu au înțeles „complexitatea situației economice din Ucraina”.

Ianukovici s-a refugiat în Rusia în 2014

Viktor Ianukovici a părăsit țara în februarie 2014, după ce au murit aproximativ 100 de persoane, în urma mișcării de suprimare a protestului din Piața Maidan, potrivit cotidianului Le Figaro. După aceste evenimente, Rusia a anexat Crimeea și a sprijinit o insurecție armată a separatiștilor pro-ruși.

Ianukovici a susținut că a fost victima unei lovituri de stat și că s-a refugiat în Rusia cu ajutorul ofițerilor care i-au rămas loiali.

La începutul lunii iunie 2022, la trei luni după începerea războiului din Ucraina, acestea le-a cerut compatrioților să decidă dacă vor să „lupte până la capăt” împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, i-a retras cetățenia lui Ianukovici.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS. Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului