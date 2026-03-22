Francezii își aleg primarii din marile orașe: Cine i-ar putea lua locul lui Anne Hidalgo la primăria Parisului. „Protejata“ lui Nicolas Sarkozy, printre favoriti

Între retrageri de ultim moment, fuziuni surprinzătoare și negocieri în culise, alegătorii din Franța au început să voteze, duminică, pentru primarii din marile orașe. Potrivit rapoartelor France24, stânga luptă să păstreze controlul asupra Parisului, în timp ce extrema dreaptă speră să înregistreze câștiguri în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Majoritatea celor 35.000 de sate, orașe și cartiere ale țării și-au ales liderii într-un prim tur de scrutin desfășurat weekendul trecut, însă în aproximativ 1.500 de comune, inclusiv în centrele urbane mai mari, s-a ajuns la un al doilea tur de scrutin.

Alegerile locale sunt urmărite cu atenție pentru a evalua potențialele alianțe între partide, înainte de alegerea succesorului președintelui Emmanuel Macron anul viitor, extrema dreaptă intuind că are cea mai bună șansă de până acum pentru a prelua puterea, scriu jurnaliștii France 24.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 08:00 în Franța continentală (09:00 ora României n.r), iar rezultatele sunt așteptate să înceapă să sosească treptat în aproximativ 12 ore.

„Cu puțin peste un an înainte de alegerile prezidențiale, rezultatele finale ale acestor alegeri locale vor oferi informații valoroase despre starea de spirit a opiniei publice franceze”, a scris ziarul Le Monde într-un editorial publicat vineri.

Cine i-ar putea lua locul lui Anne Hidalgo la primăria Parisului

La Paris, cursa se anunță strânsă între candidatul de stânga Emmanuel Grégoire, fost adjunct al primarului socialist în exercițiu Anne Hidalgo, și adversara sa, fosta ministră de dreapta Rachida Dati.

Fosta ministră a justiției și culturii, protejată a fostului președinte Nicolas Sarkozy, acum condamnat, speră să recucerească Parisul pentru dreapta după 25 de ani de conducere de stânga, pentru a deveni a doua femeie primar consecutivă a orașului.

Dati, care va fi judecată în septembrie pentru acuzații de corupție pe care le neagă, și-a sporit șansele, după ce un candidat de centru-dreapta și un candidat de extremă dreapta s-au retras din cursă.

În alegerile recente, partidele de stânga și de centru s-au aliat în turul al doilea pentru a împiedica victoria extremei drepte.

Un nou oraș pentru extrema dreaptă?

Partidul de extremă dreaptă „Adunarea Națională” (RN) al lui Marinei Le Pen speră, de asemenea, să obțină rezultate mai bune decât în alegerile locale anterioare.

RN susține că, împreună cu aliații săi, a fost reales duminica trecută în 10 comune, printre care și orașul Perpignan din sudul țării, cu 120.000 de locuitori – cel mai mare oraș din Franța condus de un partid de extremă dreaptă.

De asemenea, au câștigat pentru prima dată în alte 14 circumscripții.

Însă speră să fie aleși și în zone mai extinse.

Candidatul partidului a obținut de departe cel mai mare număr de voturi în Toulon, un oraș din sudul țării cu 180.000 de locuitori. Dacă ar câștiga în turul al doilea, acesta ar fi cel mai mare oraș aflat sub controlul RN până în prezent.

În orașul Marsilia din sudul țării, al doilea ca mărime din Franța, candidatul RN, Franck Allisio, a ieșit pe locul al doilea săptămâna trecută, la doar un punct procentual în urma primarului de stânga în funcție, Benoit Payan.

Totuși, se pare că stânga va rămâne la putere, după ce un candidat de extremă stânga și-a retras candidatura.

Rata de participare la primul tur a fost de 57% – cea mai scăzută din istoria alegerilor locale, cu excepția ultimei ediții din 2020, afectată de pandemia de Covid.

