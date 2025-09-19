Trump s-a înțeles cu Xi Jinping asupra vânzării TikTok /Liderul SUA anunță „PROGRESE” în relațiile bilaterale și în oprirea războiului din Ucraina

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunțat, vineri, după discuția cu omologul său din China, Xi Jinping, ”progrese” în sensul avansării relațiilor comerciale și în chestiuni internaționale, inclusiv în privința opririi războiului dintre Rusia și Ucraina, precum și un acord privind vânzarea platformei video TikTok.

”Tocmai am finalizat o conversație foarte productivă cu președintele Chinei, Xi Jinping. Am înregistrat progrese asupra multor chestiuni importante, inclusiv asupra relațiilor comerciale, în problema traficului de Fentanil, asupra necesității opririi războiului din Ucraina și în aprobarea acordului privind platforma TikTok”, a anunțat Donald Trump, într-un mesaj postat pe rețeaua Truth Social. ”De asemenea, am stabilit cu președintele Xi Jinping să ne întâlnim la summitul Organizației pentru Cooperarea Economică în zona Asia-Pacific (APEC), în Coreea de Sud, și că voi merge în China în prima parte a anului viitor, iar președintele Xi va veni în Statele Unite la momentul potrivit. Conversația a fost bună, vom discuta din nou prin telefon, apreciez aprobarea tranzacției TikTok și așteptăm amândoi să ne întâlnim la reuniunea APEC”, a precizat Donald Trump.

În urmă cu câteva zile, Donald Trump a anunțat că a ajuns la un acord cu Administrația Xi Jinping pentru achiziționarea platformei online TikTok, precizând că va trebui să obțină acordul direct al președintelui Xi Jinping.

”Avem un acord privind platforma TikTok, am ajuns la un acord cu China, voi discuta cu președintele Xi Jinping pentru a confirma totul, am realizat un acord comercial foarte bun, sper că este bun pentru ambele țări, dar un acord foarte diferit de ceea ce am avut în trecut”, a afirmat Donald Trump marți.

Acordul privind statutul platformei video TikTok, care are 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite, reprezintă un progres major în discuțiile comerciale dintre Statele Unite și China, prima și a doua economie la nivel mondial. Trump nu a anunțat specificitățile acordului cu Beijingul, care va necesita aprobarea Congresului de la Washington, în baza unei legi care solicită achiziționarea companiei chineze de către o firmă americană de teama riscurilor privind accesarea datelor cetățenilor americani de către autoritățile chineze.

