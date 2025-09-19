Prim-ministrul francez lansează misiunea „STAT EFICIENT”/ Sebastien Lécornu promite îmbunătățirea organizării serviciilor publice

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a desemnat doi înalți funcționari să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și consolidării eficienței serviciilor publice, în contextul protestelor masive desfășurate pe întreg teritoriul francez.

Noul șef de guvern a lansat oficial misiunea „Stat Eficient”, pentru o mai bună organizare a serviciilor publice. Doi înalți funcționari vor avea sarcina de a descoperi structurile învechite și deficiențele organizatorice din servicii și de a raporta aceste nereguli direct către premier, într-un mod „agil”. Acești vor avea atribuția de a formula propuneri pentru măsuri de eficientizare a sistemului public.

Care sunt obiectivele noului Guvern

Reprezentanții prim-ministrului vor urmări două obiective. Primul este de a face organizarea administrativă mai transparentă, mai simplă și mai eficientă, în special prin gruparea, fuzionarea și, dacă este necesar, eliminarea structurilor care se suprapun. Intenția este, de asemenea, de a acorda miniștrilor putere asupra serviciilor, în special asupra operatorilor, care sunt considerați prea independenți. Al doilea obiectiv al reprezentanților este „să contribuie, într-un context de finanțe publice constrânse, la consolidarea performanței conducerii departamentelor ministeriale, precum și a operatorilor de stat și la responsabilizarea liderilor publici pentru obținerea rezultatelor”.

Misiunea le revine celor doi funcționari publici superiori cu experiență: Pierre-Mathieu Duhamel, inspector general al Finanțelor, și Denis Morin, președinte de onoare al Camerei Curții de Conturi, potrivit cotidianului Le Figaro.

În urma unei prime revizuiri a diferitelor delegații interministeriale existente, a fot anunțată desființarea multora dintre acestea.

Amelie de Montchalin, ministrul Conturilor Publice, a declarat că dorește să realizeze economii de 2 până la 3 miliarde până în 2027 prin eliminarea sau fuzionarea unei treimi dintre operatori, excluzând universitățile.

