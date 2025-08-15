Frankfurter Allgemeine Zeitung: China urmărește summitul din Alaska și profită de pe urma tensiunilor SUA-India /Beijingul este mai SLAB decât pare

China urmărește atent summitul președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, încercând să profite de pe urma tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și India, notează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung, avertizând însă că Administrația de la Beijing este mult mai slabă decât pare a fi din exterior.

India se considera de mulți ani un partener strategic al Statelor Unite, un statut care îi oferea protecție automată. Statul indian este considerat varianta democratică de contracarare a Chinei.

”Dar tarifele vamale de 50% pe care Statele Unite urmează să le impună Indiei pe 27 august și expulzarea specialiștilor IT indieni din SUA arată că New Delhi făcuse calcule greșite. Și, deși Guvernul indian își menține abordarea anti-colonialistă, preocupările privind pierderea accesului pe piața americană sunt în creștere”, comentează Christoph Hein, într-un editorial publicat în Frankfurter Allgemeine Zeitung.

China are o situație diferită, dar este mai slabă decât pare

Situația Chinei este total diferită. Deși cumpără mai mult petrol din Rusia decât India, China nu a fost vizată încă de taxe vamale secundare.

”Diferența este că Beijingul este mult mai important pentru Washington din toate punctele de vedere. Spre exemplu, China este principalul creditor al SUA după Japonia, fiind la egalitate cu Marea Britanie. Puterea Chinei se bazează pe trei piloni: forța economică, armata și ierarhia subordonată președintelui Xi Jinping. În pofida veștilor spectaculoase din domeniul inteligenței artificiale, puterea economică a Chinei rămâne supusă presiunilor. Forța militară pare înfricoșătoare, dar ierarhia este afectată de arestările sau disparițiile membrilor Comisiei Militare Centrale sau ale managerilor din industria apărării”, subliniază editorialistul. ”Nu se știe dacă, pe fondul problemelor interne, armata chineză este pregătită sau nu de un război agresiv cu Taiwanul până în anul 2027. Cu toate acestea, nu trebuie să aibă nimeni un sentiment fals de securitate. Democrațiile trebuie să se pregătească militar și economic. Dar un lucru este clar: nu doar Trump are probleme, sunt probleme ierarhice și în China”, concluzionează editorialistul Christoph Hein.

Foto: Profimedia

