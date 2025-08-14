Prima pagină » Știri externe » Avertismentul CASEI ALBE înaintea summitului din Alaska /Trump „vrea să îl privească în ochi” pe Putin, „ce se va întâmpla după” depinde de el

14 aug. 2025, 17:39, Știri externe
Președintele Donald Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului ”brutal” din Ucraina, anunță Casa Albă, precizând că obiectivul summitului este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

”Să ne amintim ce progrese au fost făcute în ultimele șapte luni prin conducerea exercitată de președintele Trump. El a moștenit acest război brutal, soldat cu moartea a milioane de oameni în Rusia și Ucraina, de la predecesorul său, Joe Biden. Iar grație determinării președintelui Trump de oprire a acestui război, atât Rusia, cât și Ucraina au inițiat discuții diplomatice directe, au făcut schimburi de prizonieri și au discutat despre alte probleme umanitare. Președintele SUA are contacte directe cu cei doi lideri, a discutat telefonic de multe ori cu președintele Putin și s-a întâlnit personal cu președintele Zelenski. Președintele Rusiei a solicitat summitul programat mâine, iar președintele vrea să epuizeze toate opțiunile în efortul de a opri acest război printr-un acord de pace”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News.

”Președintele Trump va pleca mâine dimineață de la Casa Albă și va merge la o bază militară din Anchorage, Alaska, va avea o întâlnire bilaterală cu președintele Putin, care va fi urmată de un dineu cu delegațiile ambelor țări, după care va fi o conferință de presă. Ce se va întâmpla după această întâlnire depinde de președintele Trump, iar acesta este unul dintre motivele pentru care merge la summit. Are instincte incredibile și vrea să îl privească în ochi pe președintele Rusiei și să vadă ce progrese pot fi făcute pentru a avansa în sensul opririi acestui război brutal și a restabili pacea”, a subliniat Karoline Leavitt.

De altfel, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a explicat că Trump are ca prioritate diplomația, nu sancțiunile.

”Dar președintele Trump are la dispoziție multe instrumente”, a atras atenția Karoline Leavitt.

Trump amenință Rusia cu măsuri ”severe”

Miercuri, Donald Trump a afirmat că a avut discuții ”foarte bune” cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizând că Rusia se expune unor ”consecințe severe” dacă nu va accepta oprirea războiului din Ucraina.

”Dacă prima întâlnire cu Vladimir Putin va decurge bine, va urma o altă întrevedere, în scurt timp, cu Putin și Zelenski, voi participa și eu dacă vor vrea. Prima întâlnire este de pregătire”, a declarat Trump.

Întrebat ce riscă Rusia dacă președintele Vladimir Putin va continua războiul din Ucraina, Trump a avertizat că vor fi efecte ”severe”.

”Vor fi consecințe, nu trebuie să spun, dar vor fi consecințe foarte severe”, a subliniat președintele Statelor Unite.

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din ALASKA, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

