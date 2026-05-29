Franța convoacă ambasadorul Rusiei la Paris după incidentul cu drona căzută peste un bloc din Galați: „Un act iresponsabil”

Ionuț Stan
Jean-Noël Barrot - Foto: Profimedia images
Franța a reacționat ferm după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, provocând răniți și panică în rândul locatarilor. Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la Paris și a calificat incidentul drept un „act iresponsabil”.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat vineri că ambasadorul Federației Ruse va fi convocat pentru explicații în legătură cu drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați, scrie franceinfo.fr.

Jean-Noël Barrot – Foto: Profimedia images

Autoritățile franceze consideră incidentul extrem de grav, având în vedere că s-a produs pe teritoriul unui stat membru NATO și al Uniunii Europene.

Reacția Parisului vine pe fondul valului de condamnări internaționale generate de incidentul produs în România, considerat cel mai grav episod de acest tip de pe teritoriul românesc de la începutul războiului din Ucraina.

Franța: Incidentul demonstrează amenințarea rusă la adresa Europei

La rândul său, ministrul delegat pentru Europa, Benjamin Haddad, a declarat că evenimentul de la Galați reprezintă o dovadă suplimentară a riscurilor generate de acțiunile Rusiei în regiune.

„Incidentul implicând o dronă rusă în România dovedeşte ameninţarea rusă la adresa securităţii europene”, a declarat Benjamin Haddad pentru RMC.

Oficialul francez a reamintit că Franța contribuie direct la securitatea României prin prezența militarilor francezi desfășurați pe flancul estic al NATO.

„Ţin de asemenea să subliniez că avem trupe franceze staţionate în România, în cadrul unor operaţiuni de reasigurare ale NATO, tocmai pentru a ne demonstra susţinerea faţă de securitatea partenerilor noştri în Europa”, a declarat Benjamin Haddad.

Reacțiile internaționale continuă după incidentul din Galați

Prăbușirea dronei asupra unui bloc de locuințe din Galați a declanșat una dintre cele mai ample serii de reacții diplomatice de la începutul războiului din Ucraina.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat de urgență CSAT și a anunțat măsuri diplomatice și de securitate.

De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „Rusia a trecut o nouă linie roșie”, în timp ce NATO a transmis că își va consolida în continuare apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a atacurilor cu drone.

În urma incidentului de la Galați, două persoane au fost rănite, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din blocul afectat.

