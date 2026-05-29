Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a transmis un mesaj de solidaritate cu România după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, provocând rănirea a două persoane, printre care și un minor. Oficialul italian a calificat incidentul drept o escaladare gravă și a reafirmat unitatea NATO în fața amenințărilor la adresa securității euroatlantice.

Reacția ministrului italian vine după valul de mesaje de susținere primite de România din partea liderilor europeni și euroatlantici în urma incidentului produs la Galați, considerat cel mai grav de pe teritoriul românesc de la începutul războiului din Ucraina, scrie agi.it.

Guido Crosetto a condamnat ferm atacul și a transmis sprijinul Italiei pentru autoritățile și cetățenii români.

„Îmi exprim cea mai fermă condamnare pentru drona rusească ce a lovit un edificiu rezidențial în orașul Galați, în România, provocând doi răniți, dintre care un minor. Aceasta reprezintă o escaladare periculoasă și iresponsabilă, care nu poate fi tolerată. Viceprim-ministrului și ministrului Apărării din România, Radu Miruță, și întregului popor al României le adresăm cea mai profundă solidaritate și apropiere”, a scris Guido Crosetto.

Italia reafirmă unitatea NATO după drona rusească căzută în Galați

Ministrul italian al Apărării a subliniat că securitatea României este inseparabilă de cea a tuturor statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene.

„În fața acestor amenințări, coeziunea NATO rămâne de neclintit: securitatea unui membru al Alianței și al Uniunii Europene este securitatea noastră, a tuturor. Uniți în apărarea păcii, a stabilității și a teritoriului euroatlantic”, a transmis oficialul italian.

Mesajul vine în contextul în care NATO, Comisia Europeană și mai mulți lideri europeni au condamnat incidentul de la Galați și și-au exprimat solidaritatea cu România.

Val de reacții internaționale după prăbușirea dronei

În urma incidentului, președintele României, Nicușor Dan, a convocat de urgență CSAT și a anunțat măsuri diplomatice și de securitate.

De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „Rusia a trecut o nouă linie roșie”, în timp ce NATO a transmis că va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a atacurilor cu drone.

Prăbușirea dronei asupra unui bloc de locuințe din Galați a provocat rănirea a două persoane și evacuarea a aproximativ 70 de locatari, generând una dintre cele mai ample reacții internaționale de la începutul războiului din Ucraina.

