Franța face ca Poliția să intre într-o „cursă contra-cronometru”. Francezii vor înapoi „comorile“ furate de la Luvru

28 oct. 2025, 12:48, Știri externe
Polițiștii parizieni care investighează furtul bijuteriilor coroanei de la Muzeul Luvru s-au lovit de un blocaj în anchetă. Cei doi bărbați, reținuți sâmbătă și considerații unii dintre principalii suspecți, au decis să-și exercite „dreptul la tăcere”, informează Le Parisen.

Anchetatorii intră, astfel, într-o cursă contra-cronometru pentru găsirea unor indicii care să-i ducă la cele opt bijuterii ale coroanei franceze, dat fiind faptul că cei doi indivizi sunt reținuți pentru o perioadă de până la 96 de ore, sau cel târziu până miercuri seara.

Sursa citată menționează că, deși ambii bărbați sunt cunoscuți justiției, ceea ce explică faptul că profilul lor genetic era înregistrat în mod corespunzător în sistem, autoritățile nu au găsit nimic care să îi lege în mod clar de criminalitatea organizată.

Cum au fost identificați hoții de la Luvru

Totuși, jurnaliștii Le Parisen precizezăcă primul suspect, un bărbat cu dublă cetățenie franco-algeriană, în vârstă de 39 de ani, a putut fi identificat datorită unor fire de păr găsite într-o cască de motocicletă abandonată de hoți în timpul fugii.

Complicele său, un bărbat de naționalitate franceză originar din Mali, îi datorează arestarea… unei veste galbene. O vestă pe care o purta când a folosit platforma de lucru aeriană pentru a ajunge în fața ferestrelor galeriei Apollon și apoi pentru a pătrunde în interior.

Ca și casca de motocicletă, vesta galbenă a fost și ea abandonată în grabă pe stradă și recuperată de un martor. Și tocmai textura acestei veste a permis identificarea ADN-ului celui de-al doilea suspect, care era deja introdus în Fișierul național automatizat de amprente genetice (FNAEG).

Arestările celor doi au fost grăbite atunci când, sâmbătă seara, anchetatorii au descoperit că unul dintre cei doi suspecți se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre Algeria, cu plecare de la Roissy.

Hotții ar fi fost supravegheați timp de câteva zile, pentru că, relatează Le Parisen, ― constituiau o „pistă” pe care polițiștii ar fi dorit să o urmărească în continuare pentru a ajunge la restul tâlharilor.

În prezent, doi dintre bandiți, un duo care aștepta la baza muzeului, pe scuterele lor T-Max, cu motoarele pornite, înainte de a se îndrepta spre autostrada A6, sunt încă căutați.

Procurorii regretă că informațiile au fost făcute publice

În timp ce căutările hoților sunt în plină desfășurare, procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că informațiile făcute publice despre arestările din cazul Luvru nu ar fi trebuit dezvăluite.

„Regret profund divulgarea pripită a acestor informații de către persoane informate, fără a lua în considerare ancheta”, a declarat Beccuau.

Beccuau a adăugat: „Această dezvăluire nu poate decât să dăuneze eforturilor a sute de anchetatori” care caută bijuteriile furate și pe autorii încă aflați în libertate.

Conform legislației franceze, suspecții aflați în arest pot fi reținuți timp de 96 de ore înainte ca procurorii să fie nevoiți să îi acuze sau să îi elibereze.

