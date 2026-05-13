Franța izolează peste 1.700 de persoane pe o navă de croazieră după o moarte suspectă cauzată de norovirus

Autoritățile franceze au plasat în carantină peste 1.700 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bordul navei de croazieră Ambition, ancorată în portul Bordeaux, după moartea unui pasager și apariția unui posibil focar de norovirus. Mai multe persoane au prezentat simptome severe de gastroenterită, iar testele de laborator sunt în desfășurare.

Pasager de 90 de ani, decedat la bord

Incidentul a avut loc pe nava de croazieră Ambition, operată de compania britanică Ambassador Cruise Line, care se afla în portul Bordeaux, în sud-vestul Franței. Autoritățile sanitare franceze au intervenit după ce un pasager în vârstă de 90 de ani a murit la bord, existând suspiciuni că decesul ar putea avea legătură cu un focar de norovirus, potrivit The Guardian.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, la bord se aflau aproximativ 1.233 de pasageri și 514 membri ai echipajului, majoritatea fiind cetățeni britanici și irlandezi.

Zeci de persoane au simptome de gastroenterită

Cel puțin 50 de persoane au prezentat simptome compatibile cu infecția cu norovirus, inclusiv vărsături, diaree, greață și crampe abdominale. În urma apariției cazurilor, autoritățile au decis limitarea deplasărilor și suspendarea temporară a debarcării pasagerilor.

Echipe medicale și epidemiologi au urcat la bord pentru a evalua situația și pentru a preleva probe biologice. Rezultatele oficiale ale analizelor de laborator sunt așteptate în perioada următoare.

Ce este norovirusul și de ce se răspândește rapid pe vasele de croazieră

Norovirusul este una dintre cele mai contagioase forme de gastroenterită virală și se transmite extrem de ușor în spații aglomerate sau închise. Simptomele apar rapid și includ stări severe de greață, vărsături și diaree, iar riscul principal este deshidratarea, în special în cazul persoanelor vârstnice.

Vasele de croazieră sunt considerate medii cu risc ridicat pentru răspândirea unor astfel de infecții, din cauza contactului apropiat dintre pasageri, utilizării spațiilor comune și servirii mesei în regim bufet.

Itinerariul navei, afectat de măsurile sanitare

Nava urma să își continue traseul către Spania, însă autoritățile franceze au blocat temporar călătoria până la clarificarea situației epidemiologice.

Compania Ambassador Cruise Line nu a anunțat deocamdată dacă voiajul va fi anulat sau reluat după finalizarea investigațiilor sanitare.

Noi îngrijorări privind siguranța sanitară pe navele de croazieră

Cazul din Bordeaux readuce în atenție vulnerabilitatea navelor de croazieră în fața epidemiilor. În ultimii ani, mai multe vase au fost afectate de focare de norovirus sau de alte boli infecțioase, iar autoritățile sanitare internaționale avertizează constant asupra riscurilor din spațiile maritime aglomerate.

