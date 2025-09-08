Prima pagină » Știri externe » Franța se adâncește într-o criză fără precedent. Guvernul A CĂZUT la moțiune. Este o premieră în istoria celei de-a V-a Republici

08 sept. 2025, 20:15, Știri externe
Guvernul Franței, condus de premierul François Bayrou, a picat moțiunea de încredere cu o majoritate covârșitoare, astfel că instabilitatea politică se instalează din nou la Paris.

Premierul François Bayrou nu a rezistat în funcție decât 270 de zile. Măsurile nepopulare adoptate pentru reducerea deficitului bugetar nu au convins Adunarea Națională (parlamentul francez) să investească încredere în guvernul său.

Astfel, pentru prima dată în istoria celei de-a V-a Republici, un guvern cade în urma unui vot de încredere cu 364 de deputați care au fost contra, 194 pentru, în timp ce 25 de aleși s-au abținut, arată Le Figaro.

Bayrou este așteptat să demisioneze până cel târziu marți dimineață.

