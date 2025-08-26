Franța se confruntă cu „un moment îngrijorător” din cauza deficitului BUGETAR/ Partidele de opoziție votează împotriva Guvernului Bayrou

Premierul Franței se confruntă cu o situație politică dificilă după ce a solicitat un desfășurarea unui vot de încredere pe 8 septembrie privind planurile de reduceri bugetare substanțiale.

Bayrou, care a condus un guvern minoritar din decembrie anul trecut, a cerut, luni, desfășurarea unui vot de încredere, avertizând că Franța se confruntă cu un „moment îngrijorător și, prin urmare, decisiv”.

„Da, este riscant, dar este și mai riscant să nu faci nimic”, a declarat Bayrou, având în vedere deficitul bugetar tot mai mare ale Franței.

Partidele de opoziție, atât cele de dreapta, cât și cele de stânga, au transmis că vor vota împotriva premierului francez.

Bayrou a cerut votul cu două zile înainte ca protestele să fie convocate în toată Franța pentru a „bloca totul”. Mișcarea „blocăm totul”, care a început pe rețelele de socializare, fiind susținută ulterior de sindicate și de extrema stângă, a apărut după ce Bayrou a anunțat în iulie planuri de aproape 44 de miliarde de euro în reduceri bugetare.

Ministrul de Finanțe, Eric Lombard, a declarat, marți, că „trebuie să găsim împreună o modalitate de a pregăti un buget pentru redresare în 2026”.

Deficitul bugetar de anul trecut a atins 5,8% din PIB, iar Bayrou a declarat că Franța este în pericol și că Parlamentul va trebuie „să aleagă calea care să ne permită să scăpăm de acest blestem al îndatorării”.

Partidele de opoziție nu vor susține politicile lui Bayrou

Bayrou a fost numit premier de președintele francez, Emmanuel Macron, după ce Guvernul lui Michel Barnier s-a prăbușit în urma unui vot de încredere privind reducerile de cheltuieli în decembrie anul trecut.

Liderii partidului de extremă dreapta Mobilizarea Națională (RN) au precizat că nu vor vota în favoarea lui Bayrou. Președintele RN, Jordan Bardella, a declarat „sfârșitul Guvernului lui Bayrou”, iar Marine Le Pen a susținut că doar dizolvarea Parlamentului va permite Franței să se dezvolte, conform BBC.

Comuniștii, ecologiștii și partidul Franța Nesupusă au declarat că vor vota împotriva Guvernului lui Bayrou. Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a subliniat „că este de neconceput să-i acorde lui Bayrou un vot de încredere”.

Foto: Profimedia

