Reuters: Trump ia în considerare SANCȚIUNI împotriva oficialilor UE responsabili de implementarea Legii privind Serviciile Digitale

Administrația președintelui SUA Donald Trump ia în considerare impunerea de sancțiuni împotriva oficialilor Uniunii Europene sau ai statelor membre UE responsabili de implementarea Legii privind Serviciile Digitale, au declarat două surse familiare cu chestiunea.

Washingtonul consideră că UE urmărește impunerea de restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare, în eforturile sale de a combate discursul instigator la ură și dezinformarea, și că Legea privind Serviciile Digitale sporește și mai mult aceste restricții.

Pe lângă cenzură, Legea ar impune costuri companiilor americane de tehnologie, notează Reuters.

O astfel de decizie fără precedent ar escalada eforturile Administrației Trump împotriva a ceea ce ea consideră încercarea Europei de a suprima vocile conservatoare.

Oficialii de rang înalt ai Departamentului de Stat nu au luat încă o decizie finală dacă să continue cu implementarea măsurilore punitive, care ar putea veni sub formă de restricții de viză, au spus sursele.

Nu este clar ce oficiali UE sau ai statelor membre UE ar fi vizați, dar săptămâna trecută au existat mai multe întrevederi între oficialii americani pe această temă, potrivit surselor.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a confirmat și nici nu a infirmat relatările Reuters despre potențialele acțiuni punitive.

„Monitorizăm cenzura în creștere în Europa cu mare îngrijorare, dar nu avem alte informații de furnizat în acest moment”, a spus purtătorul de cuvânt.

Taxe vamale pentru statele care care au impozite pe serviciile digitale

Luni, Trump a amenințat statele care au impozite pe serviciile digitale cu „taxe vamale suplimentare ulterioare” pe exporturile lor către SUA, dacă aceste națiuni nu elimină legislația respectivă.

Administrația Trump s-a îndepărtat în general de politica tradițională de promovarea a democrației și a drepturilor omului a SUA, concentrându-se în schimb pe încercarea de a încheia acorduri comerciale bilaterale.

Administrația a pledat pentru cauze selective, în special cele legate de politicienii de dreapta și ceea ce consideră a fi o suprimare a vocilor conservatoare din online.

Cele mai izbitoare au fost incursiunile Administrației în politica internă a aliaților europeni. Oficialii Administrației Trump au denunțat ceea ce ei spun că este suprimarea liderilor de dreapta, inclusiv în România, Germania și Franța, și au acuzat autoritățile europene că cenzurează opinii precum criticile la adresa imigrației.

Oficiali americani de rang înalt, inclusiv vicepreședintele JD Vance, au atacat în mod repetat oficialii și reglementările europene, acuzându-i că „cenzurează” americanii, o afirmație pe care UE o respinge.

