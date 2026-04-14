Mașina lui Michael Schumacher, scoasă la vânzare. Ce preț are Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor, cu 135.000 kilometri la bord și fără accidente

Un Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor din 1997, cumpărat de fostul campion mondial, Michael Schumacher, în perioada în care pilota pentru Scuderia Ferrari, a ajuns pe piață după aproape trei decenii în familie.

Totul începe în august 1997, când mașina a fost înmatriculată. Era momentul în care Schumacher încerca să readucă Ferrari în top, după titlurile cucerite cu Benetton Formula în 1994 și 1995. SLK-ul a fost comandat chiar înainte de perioada de glorie care avea să transforme echipa italiană într-o forță dominantă în Formula 1.

Detalii care îl fac special

Mașina nu este una banală. Vine echipată cu elemente semnate de Brabus, kit exterior, spoilere și sistem de evacuare, plus jante OZ Racing. Nu e un supercar, dar reflectă clar gustul sportiv al lui Schumacher.

Sub capotă se află motorul original: un 2.3 litri, patru cilindri, 193 CP, cuplat la o cutie automată. Pentru anii ’90, performanțele erau solide: 0-100 km/h în 7,3 secunde și viteză maximă de 231 km/h.

Istoric clar, fără accidente

Mașina are 135.000 km, dar vine cu istoric complet de service și certificat care confirmă că nu a fost implicată în accidente. După Schumacher, a rămas în familie, întâi la mama sa, apoi la unchi, lucru care explică starea bună în care se află.

Prețul care atrage atenția

Modelul este acum de vânzare în Roma, prin compania Auto Veloce Roma Srl, nu prin licitație. Prețul cerut este de 29.000 de euro, ceea ce pare mult pentru un SLK din acea generație. Fără numele lui Schumacher, o astfel de mașină se găsește și la 10.000 de euro.

